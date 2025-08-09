Американский Институт изучения войны предупреждает, что Украина потеряет "пояс крепостей", сдерживавший армию Россию в течение 11 лет войны, если согласится на выход из Донецкой области по требованию президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Новое предложение Трампа крайне опасно для Украины

По словам аналитиков, если украинские войска заставят выйти из Донецкой области для якобы "завершения войны", де-факто армия РФ получит более выгодную стартовую точку для будущего наступления в близлежащие районы Харьковской или Днепропетровской областей.

Эксперты предупреждают, что Россия до сих пор не отказалась от идеи захватить всю территорию Украины, поэтому война будет продолжаться.

Что важно понимать, российским захватчикам за более 11 лет не удалось осуществить широкое окружение крепостного пояса Украины.