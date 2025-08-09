Україна ризикує втратити "пояс фортець" на Донеччині
Україна ризикує втратити "пояс фортець" на Донеччині

Нова пропозиція Трампа вкрай небезпечна для України
Джерело:  ISW

Американський Інститут вивчення війни попереджає, що Україна втратить "пояс фортець", який стримував армію Росію протягом 11 років війни, якщо згодиться на вихід з Донецької області на вимогу президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • За словами експертів, Росія буде продовжувати війну у будь-якому разі.
  • Україні важливо не віддавати свої “козирі” під тиском Трампа та Путіна.

За словами аналітиків, якщо українські війська змусять вийти з Донецької області для нібито “завершення війни”, де-факто армія РФ отримає більш вигідну стартову точку для майбутнього наступу в прилеглі райони Харківської або Дніпропетровської областей.

Експерти попереджають, що Росія досі не відмовилася від ідеї захопити всю територію України, тому війна буде тривати.

Що важливо розуміти, російським загарбниками за понаді 11 років не вдалося здійснити широке оточення фортечного поясу України.

Подібна операція через три з половиною роки війни, ймовірно, буде багаторічною роботою з колосальними втратами для армії РФ.

