Силы ПВО обезвредили 16 дронов и ракету во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 8-9 августа российские оккупанты совершали нападение на мирные города и села Украины 47-ю ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также двумя ракетами.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.
- В этот раз враг бил ракетами по Днепру.
Что известно о результатах работы ПВО
Новая атака России началась еще в 22:30 8 августа.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Шаталово — РФ. Более того, еще 2 крылатые ракеты Искандер-К были выпущены армией РФ из ВОТ Запорожской области.
Под удары российских беспилотников попали прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Ракетами противник бил по Днепру.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что произошло попадание 31 БПЛА на 15 локациях.
