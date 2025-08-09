Силы ПВО обезвредили 16 дронов и ракету во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 16 дронов и ракету во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Что известно о результатах работы ПВО
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 8-9 августа российские оккупанты совершали нападение на мирные города и села Украины 47-ю ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также двумя ракетами.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.
  • В этот раз враг бил ракетами по Днепру.

Что известно о результатах работы ПВО

Новая атака России началась еще в 22:30 8 августа.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Шаталово — РФ. Более того, еще 2 крылатые ракеты Искандер-К были выпущены армией РФ из ВОТ Запорожской области.

Под удары российских беспилотников попали прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Ракетами противник бил по Днепру.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена крылатая ракета Искандер-К, 16 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что произошло попадание 31 БПЛА на 15 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп потребовал от Украины и РФ "обмена территориями"
The White House
Трамп хочет, чтобы Украина отдала РФ свои земли
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на идею Трампа касательно "обмена территориями" с Россией — видео
Владимир Зеленский
Зеленский объявил четкую позицию Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удар по Днепру — ранены гражданские
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр снова под ударом РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?