Силы ПВО обезвредили 16 дронов и ракету во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 8-9 августа российские оккупанты совершали нападение на мирные города и села Украины 47-ю ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также двумя ракетами.

Что известно о результатах работы ПВО

Новая атака России началась еще в 22:30 8 августа.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Шаталово — РФ. Более того, еще 2 крылатые ракеты Искандер-К были выпущены армией РФ из ВОТ Запорожской области.

Под удары российских беспилотников попали прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Ракетами противник бил по Днепру.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена крылатая ракета Искандер-К, 16 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ сообщили, что произошло попадание 31 БПЛА на 15 локациях.