Украина
Россия нанесла удар по Днепру — ранены гражданские

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр снова под ударом РФ
Утром 9 августа российские захватчики ударили ракетами по Днепру. Согласно последним данным, в результате атаки пострадали трое мирных жителей, зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры и пожары.

  • После атаки вспыхнули пожары, известно о повреждении инфраструктуры.
  • В области россияне убили гражданскую женщину.

О ситуации в городе и области рассказал начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Пострадали три человека — 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Фото: dnipropetrovskaODA

По его словам, после вражеской атаки вспыхнули пожары. Также известно о повреждении промышленного предприятия, не эксплуатируемого здания, а также нескольких авто.

Также Россия не перестает терроризировать Никопольщину. На этот раз противник использовал артиллерию и БПЛА. Под удары попали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская — городская и сельская — общины.

Фото: dnipropetrovskaODA

К сожалению, есть погибшая и пострадавший. Частично разрушен частный дом, еще 6 — повреждены. Изуродованы 2 хозяйственные сооружения, линия электропередач, — рассказал Лысак.

Следует отметить, что не прекращаются удары и по Синельниковщине.

Снова пострадала Межевская община — по ней враг бил дронами.

Горели частные и многоквартирные дома. Пожар потушен.

Фото: dnipropetrovskaODA

