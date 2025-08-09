Россия нанесла удар по Днепру — ранены гражданские

Утром 9 августа российские захватчики ударили ракетами по Днепру. Согласно последним данным, в результате атаки пострадали трое мирных жителей, зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры и пожары.
Главные тезисы
- После атаки вспыхнули пожары, известно о повреждении инфраструктуры.
- В области россияне убили гражданскую женщину.
Днепр снова под ударом РФ
О ситуации в городе и области рассказал начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
По его словам, после вражеской атаки вспыхнули пожары. Также известно о повреждении промышленного предприятия, не эксплуатируемого здания, а также нескольких авто.
Также Россия не перестает терроризировать Никопольщину. На этот раз противник использовал артиллерию и БПЛА. Под удары попали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская — городская и сельская — общины.
Следует отметить, что не прекращаются удары и по Синельниковщине.
Снова пострадала Межевская община — по ней враг бил дронами.
Горели частные и многоквартирные дома. Пожар потушен.
