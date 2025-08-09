Росія завдала удару по Дніпру — поранені цивільні
Росія завдала удару по Дніпру — поранені цивільні

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро знову під ударом РФ

Вранці 9 серпня російські загарбники вдарили ракетами по Дніпру. Згідно з останніми даними, внаслідок атаки постраждали троє мирних мешканців, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та пожежі.

Головні тези:

  • Після атаки спалахнули пожежі, відомо про пошкодження інфраструктури.
  • В області росіяни вбили цивільну жінку.

Про ситуацію у місті та області розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Постраждали троє людей — 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Фото: dnipropetrovskaODA

За його словами, після ворожої атаки спалахнули пожежі. Також відомо про пошкодження промислового підприємства, будівлі, що не експлуатувалася, а також кількох авто.

Також Росія не припиняє тероризувати Нікопольщину. Цього разу противник використав артилерію і БпЛА. Під удари потрапили Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська — міська та сільська — громади.

Фото: dnipropetrovskaODA

На жаль, є загибла і постраждалий. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 — пошкоджені. Понівечені 2 господарські споруди, лінія електропередач, — розповів Лисак.

Варто зазначити, що не припиняються удари й по Синельниківщині.

Знову постраждала Межівська громада — по ній ворог бив дронами.

Горіли приватний і багатоквартирний будинки. Пожежу загасили.

Фото: dnipropetrovskaODA

