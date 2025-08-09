Росія завдала удару по Дніпру — поранені цивільні

Вранці 9 серпня російські загарбники вдарили ракетами по Дніпру. Згідно з останніми даними, внаслідок атаки постраждали троє мирних мешканців, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та пожежі.
Головні тези:
- Після атаки спалахнули пожежі, відомо про пошкодження інфраструктури.
- В області росіяни вбили цивільну жінку.
Дніпро знову під ударом РФ
Про ситуацію у місті та області розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, після ворожої атаки спалахнули пожежі. Також відомо про пошкодження промислового підприємства, будівлі, що не експлуатувалася, а також кількох авто.
Також Росія не припиняє тероризувати Нікопольщину. Цього разу противник використав артилерію і БпЛА. Під удари потрапили Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська — міська та сільська — громади.
Варто зазначити, що не припиняються удари й по Синельниківщині.
Знову постраждала Межівська громада — по ній ворог бив дронами.
Горіли приватний і багатоквартирний будинки. Пожежу загасили.
