Сили ППО знешкодили 16 дронів та ракету під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
Що відомо про результати роботи ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 8-9 серпня російські окупанти здійснювали напад на мирні міста та села України 47-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також двома ракетами.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.
  • Цього разу ворог бив ракетами по Дніпру.

Нова атака Росії розпочалася ще о 22:30 8 серпня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллерово, Шаталово — РФ. Ба більше, ще 2 крилаті ракети Іскандер-К були випущені армією РФ із ТОТ Запорізької області.

Під удари російських безпілотників потрапили прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей. Ракетами противник бив по Дніпру.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що відбулося влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.




