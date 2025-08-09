Армія РФ атакувала маршрутку поблизу Херсону — є загиблі та постраждалі
Армія РФ атакувала маршрутку поблизу Херсону — є загиблі та постраждалі

Херсонська обласна прокуратура
На Херсонщині є жертви після нової атаки РФ

9 серпня, близько 08:30, у передмісті Херсона російські загарбники здійснили атаку на маршрутний автобус. Для цього вони використали ударний дрон. Згідно з останніми даними, загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

Головні тези:

  • Армія РФ регулярно атакує громадський транспорт.
  • Ворог щоденно вбиває десятки мирних українців у різних куточках країни.

Про черговий воєнний злочин росіян повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

9 серпня 2025 року, близько 08:30, російські окупанти завдали удару безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб.

Окрім того, повідомляється, що ще шестеро мирних мешканців регіону отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дані уточнюються.

Місцева влада звертає увагу на те, що всі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.

Фото: phogovua/7264

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують фіксувати та документувати воєнні злочини, вчинені збройними силами РФ.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України), — йдеться в офіційній заяві Херсонської обласної прокуратури.

