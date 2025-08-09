Армія РФ атакувала маршрутку поблизу Херсону — є загиблі та постраждалі

9 серпня, близько 08:30, у передмісті Херсона російські загарбники здійснили атаку на маршрутний автобус. Для цього вони використали ударний дрон. Згідно з останніми даними, загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.
Головні тези:
- Армія РФ регулярно атакує громадський транспорт.
- Ворог щоденно вбиває десятки мирних українців у різних куточках країни.
На Херсонщині є жертви після нової атаки РФ
Про черговий воєнний злочин росіян повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
9 серпня 2025 року, близько 08:30, російські окупанти завдали удару безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.
Згідно з останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб.
Окрім того, повідомляється, що ще шестеро мирних мешканців регіону отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дані уточнюються.
Місцева влада звертає увагу на те, що всі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують фіксувати та документувати воєнні злочини, вчинені збройними силами РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-