Атака дрона РФ по маршрутці під Херсоном — кількість постраждалих зросла

Троє працівників поліції отримали контузії внаслідок повторного удару російського дрона по автобусу в передмісті Херсона. Всього внаслідок атаки постраждало 16 людей, двоє пасажирів загинули.

Троє поліцейських постраждали внаслідок атаки дрона РФ по маршрутці під Херсоном

Як нагадали правоохоронці, близько 8 години ранку 9 серпня російський FPV-дрон ударив по рейсовому автобусу.

За словами начальника Херсонського обласного главку поліції Романа Козьякова, на під’їзді до селища Інженерне у транспортний засіб влучив ворожий безпілотник.

На місці загинули двоє цивільних, ще 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Усіх поранених і неушкоджених пасажирів поліцейські одразу доправили до укриття, після чого евакуаційні автомобілі поліції, карети "швидкої" та небайдужі водії перевезли їх до Херсона.

Під час спроби поліцейських дістати з автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона. У результаті троє працівників поліції зазнали контузій.