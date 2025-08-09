Атака дрона РФ по маршрутці під Херсоном — кількість постраждалих зросла

Троє працівників поліції отримали контузії внаслідок повторного удару російського дрона по автобусу в передмісті Херсона. Всього внаслідок атаки постраждало 16 людей, двоє пасажирів загинули.
Головні тези:
- Російський дрон атакував автобус під Херсоном, внаслідок чого двоє пасажирів загинули та 16 людей отримали поранення.
- Троє поліцейських отримали контузії в результаті повторного удару дрона під час спроби дістати тіла загиблих з транспортного засобу.
- Правоохоронці розпочали слідчі дії щодо цього воєнного злочину РФ та забезпечують безпеку постраждалих.
Троє поліцейських постраждали внаслідок атаки дрона РФ по маршрутці під Херсоном
Як нагадали правоохоронці, близько 8 години ранку 9 серпня російський FPV-дрон ударив по рейсовому автобусу.
За словами начальника Херсонського обласного главку поліції Романа Козьякова, на під’їзді до селища Інженерне у транспортний засіб влучив ворожий безпілотник.
На місці загинули двоє цивільних, ще 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Усіх поранених і неушкоджених пасажирів поліцейські одразу доправили до укриття, після чого евакуаційні автомобілі поліції, карети "швидкої" та небайдужі водії перевезли їх до Херсона.
Під час спроби поліцейських дістати з автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона. У результаті троє працівників поліції зазнали контузій.
Тривають необхідні слідчі дії щодо документування чергового воєнного злочину РФ.
