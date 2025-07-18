Сирський озвучив колосальні щодобові втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський озвучив колосальні щодобові втрати армії РФ у війні проти України

Головнокомандувач ЗС України
втрати

Бойові втрати російських військ на війні проти України кожного дня становлять близько 1251 особи.

Головні тези:

  • Російська армія щодня втрачає понад 1200 військовослужбовців у війні проти України.
  • З початку 2025 року загальні втрати російських військ на території України становлять понад 1 мільйон військових.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив інформацію про високі щоденні втрати російських військ.

Росія втрачає щодоби понад 1200 військових у війні проти України

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи українських підрозділів.

За його словами, з початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово.

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 18 липня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 039 830 осіб, з них 1180 осіб — за минулу добу.

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