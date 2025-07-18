Сирський озвучив колосальні щодобові втрати армії РФ у війні проти України

Бойові втрати російських військ на війні проти України кожного дня становлять близько 1251 особи.
Головні тези:
- Російська армія щодня втрачає понад 1200 військовослужбовців у війні проти України.
- З початку 2025 року загальні втрати російських військ на території України становлять понад 1 мільйон військових.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив інформацію про високі щоденні втрати російських військ.
Росія втрачає щодоби понад 1200 військових у війні проти України
Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи українських підрозділів.
За його словами, з початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово.
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