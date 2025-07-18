Сырский озвучил колоссальные ежесуточные потери армии РФ в войне против Украины

Боевые потери российских войск на войне против Украины ежедневно составляют около 1251 человека.
Главные тезисы
- Согласно информации главнокомандующего ВСУ, ежедневные потери российских войск в войне против Украины составляют около 1251 человека.
- С начала 2025 года общие потери российской армии на территории Украины превысили 1 миллион военнослужащих.
- Генерал Александр Сырский обнародовал видео боевой работы украинских войск и прокомментировал текущую ситуацию с российским вторжением.
Россия теряет ежесуточно более 1200 военных в войне против Украины
Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео боевой работы украинских подразделений.
По его словам, с начала 2025 года российский агрессор теряет в среднем 1251 военнослужащего ежесуточно.
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