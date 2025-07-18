Сырский озвучил колоссальные ежесуточные потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский озвучил колоссальные ежесуточные потери армии РФ в войне против Украины

Главнокомандующий ВС Украины
потери
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Боевые потери российских войск на войне против Украины ежедневно составляют около 1251 человека.

Главные тезисы

  • Согласно информации главнокомандующего ВСУ, ежедневные потери российских войск в войне против Украины составляют около 1251 человека.
  • С начала 2025 года общие потери российской армии на территории Украины превысили 1 миллион военнослужащих.
  • Генерал Александр Сырский обнародовал видео боевой работы украинских войск и прокомментировал текущую ситуацию с российским вторжением.

Россия теряет ежесуточно более 1200 военных в войне против Украины

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео боевой работы украинских подразделений.

По его словам, с начала 2025 года российский агрессор теряет в среднем 1251 военнослужащего ежесуточно.

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 18 июля 2025 года на войне против Украины составляют около 1039830 человек, из них 1180 человек — за минувшие сутки.

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