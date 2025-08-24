Дозвіл США на удари по Росії. Зеленський розставив всі крапки над "і"
Дозвіл США на удари по Росії. Зеленський розставив всі крапки над "і"

Зеленський
Джерело:  online.ua

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна завдає ударів по території країни-агресорки Росії винятково власною далекобійною зброєю, тому дозволи США їй просто не потрібні.

Головні тези:

  • Зеленський стверджує, що Україна більше не залежна від дозволів США у цьому питанні.
  • ЗСУ активно використовують далекобійну зброю вітчизняного виробництва. 

Україна атакує РФ без дозволів США

Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи є правдивими дані іноземних ЗМІ про нібито заборону США використовувати їхні ракети ATACMS для ударів по території Росії.

За словами глави держави, подібні обмеження наразі не обговорюються.

Річ насамперед у тім, що Україна на даному етапі війни активно використовує далекобійну зброю вітчизняного виробництва.

Ми останнім часом не проговорюємо зі Сполученими Штатами такі моменти. Колись це було. Ви пам’ятаєте різні сигнали на наші удари у відповідь після їхніх атак по нашій енергетиці. Це було дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, нещодавно виданню Wall Street Journal (WSJ) опублікувало нову статтю про хід російсько-української війни.

ЗМІ стверджує, що команда очільника Пентагона Піта Гегсета уже кілька місяців поспіль блокує використанні Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території країни-агресорки Росії.

