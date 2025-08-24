Дозвіл США на удари по Росії. Зеленський розставив всі крапки над "і"

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна завдає ударів по території країни-агресорки Росії винятково власною далекобійною зброєю, тому дозволи США їй просто не потрібні.
Головні тези:
- Зеленський стверджує, що Україна більше не залежна від дозволів США у цьому питанні.
- ЗСУ активно використовують далекобійну зброю вітчизняного виробництва.
Україна атакує РФ без дозволів США
Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи є правдивими дані іноземних ЗМІ про нібито заборону США використовувати їхні ракети ATACMS для ударів по території Росії.
За словами глави держави, подібні обмеження наразі не обговорюються.
Річ насамперед у тім, що Україна на даному етапі війни активно використовує далекобійну зброю вітчизняного виробництва.
Що важливо розуміти, нещодавно виданню Wall Street Journal (WSJ) опублікувало нову статтю про хід російсько-української війни.
ЗМІ стверджує, що команда очільника Пентагона Піта Гегсета уже кілька місяців поспіль блокує використанні Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території країни-агресорки Росії.
