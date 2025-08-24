"Хороші сюрпризи для росіян". Зеленський заінтригував новинами з фронту

24 серпня, у День Незалежності України, глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у Донецькій області Сили оборони України мають позитивні результати, про які буде оголошено вже незабаром.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив позитивні результати дій українських військ на Донбасі.
- Генштаб ЗСУ звітує про успішні вогневі удари по інфраструктурним об'єктам в РФ.
Зеленський має хороші новини з фронту
З новою інтригуючою заявою щодо розвитку ситуації на полі бою український лідер виступив під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні:
Варто зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поки не поспішає розкривати жодних деталей.
Попри це, Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів.
Так, 24 серпня у межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по інфраструктурному об’єкту на території морського терміналу "Усть-Луга" (Ленінградська область РФ).
Ба більше, цього ж дня під удар України потрапив Сизранський нафтопереробний завод, що також знаходиться у Росії.
