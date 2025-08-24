"Хороші сюрпризи для росіян". Зеленський заінтригував новинами з фронту
"Хороші сюрпризи для росіян". Зеленський заінтригував новинами з фронту

Володимир Зеленський
Зеленський має хороші новини з фронту
Read in English

24 серпня, у День Незалежності України, глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у Донецькій області Сили оборони України мають позитивні результати, про які буде оголошено вже незабаром. 

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив позитивні результати дій українських військ на Донбасі.
  • Генштаб ЗСУ звітує про успішні вогневі удари по інфраструктурним об'єктам в РФ.

Зеленський має хороші новини з фронту

З новою інтригуючою заявою щодо розвитку ситуації на полі бою український лідер виступив під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні:

І в День Незалежності я хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах, всі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для росіян, я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Варто зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поки не поспішає розкривати жодних деталей.

Попри це, Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів.

Так, 24 серпня у межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по інфраструктурному об’єкту на території морського терміналу "Усть-Луга" (Ленінградська область РФ).

Фото: скриншот

Ба більше, цього ж дня під удар України потрапив Сизранський нафтопереробний завод, що також знаходиться у Росії.

