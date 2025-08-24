"Хороші сюрпризи для росіян". Зеленський заінтригував новинами з фронту

І в День Незалежності я хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах, всі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для росіян, я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі.