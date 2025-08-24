24 августа, в День Независимости Украины, глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Донецкой области Силы обороны Украины добились положительных результатов, о которых объяват уже в скором времени.

У Зеленского есть хорошие новости с фронта

С новым интригующим заявлением о развитии ситуации на поле боя украинский лидер выступил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни:

И в День Независимости я хотел бы еще поблагодарить наших воинов. У них очень хорошие результаты в дальнобойных ударах, все это видят. И сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для россиян, я думаю, что главкам сообщит позже все детали. Владимир Зеленский Президент Украины

Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пока не торопится раскрывать детали.

Несмотря на это, Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов.

Так, 24 августа в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга" (Ленинградская область РФ).

Фото: скриншот

Более того, в этот же день под удар Украины попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод, также находящийся в России.