24 августа, в День Независимости Украины, глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Донецкой области Силы обороны Украины добились положительных результатов, о которых объяват уже в скором времени.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил положительные результаты действий украинских войск на Донбассе.
- Генштаб ВСУ отчитывается об успешных огневых ударах по инфраструктурным объектам в РФ.
У Зеленского есть хорошие новости с фронта
С новым интригующим заявлением о развитии ситуации на поле боя украинский лидер выступил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни:
Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пока не торопится раскрывать детали.
Несмотря на это, Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов.
Так, 24 августа в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга" (Ленинградская область РФ).
Более того, в этот же день под удар Украины попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод, также находящийся в России.
