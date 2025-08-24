"Хорошие сюрпризы для россиян". Зеленский заинтриговал новостями с фронта
Категория
Украина
Дата публикации

"Хорошие сюрпризы для россиян". Зеленский заинтриговал новостями с фронта

Владимир Зеленский
У Зеленского есть хорошие новости с фронта
Читати українською

24 августа, в День Независимости Украины, глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Донецкой области Силы обороны Украины добились положительных результатов, о которых объяват уже в скором времени.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил положительные результаты действий украинских войск на Донбассе.
  • Генштаб ВСУ отчитывается об успешных огневых ударах по инфраструктурным объектам в РФ.

У Зеленского есть хорошие новости с фронта

С новым интригующим заявлением о развитии ситуации на поле боя украинский лидер выступил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни:

И в День Независимости я хотел бы еще поблагодарить наших воинов. У них очень хорошие результаты в дальнобойных ударах, все это видят. И сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для россиян, я думаю, что главкам сообщит позже все детали.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пока не торопится раскрывать детали.

Несмотря на это, Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов.

Так, 24 августа в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга" (Ленинградская область РФ).

Фото: скриншот

Более того, в этот же день под удар Украины попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод, также находящийся в России.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российский истребитель МиГ-29 мощно "атаковал" столб в Ереване — видео
Еще один пилот российского МиГ-29 продемонстрировал свое "мастерство"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины ударили по Сызранскому НПЗ — видео
ГУР
Украинские воины продолжают уничтожать российские НПЗ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин неожиданно пошел на уступки в День Независимости Украины
Путин внезапно ослабил свои требования

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?