Российский истребитель МиГ-29 мощно "атаковал" столб в Ереване — видео

В Ереване российский истребитель МиГ-29 столкнулся со столбом. Об этом пишут армянские СМИ. Инцидент произошел в ночь на 24 августа.

Еще один пилот российского МиГ-29 продемонстрировал свое "мастерство"

Видео с аварией российского истребителя активно распространяются в сети.

По словам очевидцев, самолет при транспортировке по проспекту Аршакуняц столкнулся со столбом, после чего врезался в ограждение на дороге.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

Кроме того, указано, что патрульные и сотрудники Военной полиции Министерства обороны Армении перекрыли движение по участку дороги в аэропорт Эребуни.

Издание "Милитарный" обращает внимание на то, что на этот раз в аварию попал истребитель МиГ-29А с бортовым номером "15 красный" (RF-92181, заводской номер 2960526360) 1989 года производства.

Также сообщается, что он дислоцирован на 3624 авиабазе Эребуни в рамках ОДКБ.

Что важно понимать, эта авиабаза стала последним местом службы истребителей МиГ-29А, воздушно-космические силы России активно списываются.