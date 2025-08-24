Российский истребитель МиГ-29 мощно "атаковал" столб в Ереване — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Российский истребитель МиГ-29 мощно "атаковал" столб в Ереване — видео

Еще один пилот российского МиГ-29 продемонстрировал свое "мастерство"
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Ереване российский истребитель МиГ-29 столкнулся со столбом. Об этом пишут армянские СМИ. Инцидент произошел в ночь на 24 августа.

Главные тезисы

  • Еще один российский истребитель МиГ-29 оказался в позорной ситуации.
  • Согласно последним данным, в результате аварии никто не пострадал.

Еще один пилот российского МиГ-29 продемонстрировал свое "мастерство"

Видео с аварией российского истребителя активно распространяются в сети.

По словам очевидцев, самолет при транспортировке по проспекту Аршакуняц столкнулся со столбом, после чего врезался в ограждение на дороге.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

Кроме того, указано, что патрульные и сотрудники Военной полиции Министерства обороны Армении перекрыли движение по участку дороги в аэропорт Эребуни.

Издание "Милитарный" обращает внимание на то, что на этот раз в аварию попал истребитель МиГ-29А с бортовым номером "15 красный" (RF-92181, заводской номер 2960526360) 1989 года производства.

Также сообщается, что он дислоцирован на 3624 авиабазе Эребуни в рамках ОДКБ.

Что важно понимать, эта авиабаза стала последним местом службы истребителей МиГ-29А, воздушно-космические силы России активно списываются.

Не исключено, что на момент аварии самолет транспортировали после снятия с вооружения, поскольку в последний раз он был замечен в воздухе еще в 2022 году, — отмечают журналисты.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше оценили вероятность предоставления Украине МиГ-29
У Украины все еще есть шанс получить МиГ-29
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский пилот Миг-29 в бою уничтожил российский шахед — видео
Воздушные Силы ВСУ
Миг-29
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь
Воздушные Силы ВСУ
Украина потеряла еще одного пилота

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?