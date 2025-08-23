Погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь
Категория
Украина
Дата публикации

Погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь

Воздушные Силы ВСУ
Украина потеряла еще одного пилота
Read in English
Читати українською

Ночью 23 августа 2025 погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович. Ему было всего 46 лет.

Главные тезисы

  • Украинский пилот погиб при заходе на посадку.
  • Обстоятельства и причины трагедии выясняются и будут объявлены чуть позже.

Украина потеряла еще одного пилота

О еще одной трагической потере сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По ее словам, Сергей Бондарь погиб после выполнения боевого задания:

Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р., — сказано в официальном сообщении.

Кроме того, указано, что причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

Они будут публично объявлены чуть позже.

Выражаем соболезнования родным и близким... — сказано в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Фото: скриншот

Напомним, МиГ-29 (кодовое имя НАТО: Fulcrum) — многоцелевой советский истребитель четвертого поколения.

Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX ст. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Инсайдеры раскрыли замысел Путина насчет контроля над Донеччиной
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Где может состояться встреча Зеленского и Путина — позиция Украины
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп раскритиковал Байдена из-за запрета Украине бить американским оружием по РФ
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?