Погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь

Ночью 23 августа 2025 погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович. Ему было всего 46 лет.

Украина потеряла еще одного пилота

О еще одной трагической потере сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По ее словам, Сергей Бондарь погиб после выполнения боевого задания:

Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р., — сказано в официальном сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

Они будут публично объявлены чуть позже.

Выражаем соболезнования родным и близким... — сказано в заявлении Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Фото: скриншот

Напомним, МиГ-29 (кодовое имя НАТО: Fulcrum) — многоцелевой советский истребитель четвертого поколения.