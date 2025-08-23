Погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь

Ночью 23 августа 2025 погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович. Ему было всего 46 лет.
Главные тезисы
- Украинский пилот погиб при заходе на посадку.
- Обстоятельства и причины трагедии выясняются и будут объявлены чуть позже.
Украина потеряла еще одного пилота
О еще одной трагической потере сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
По ее словам, Сергей Бондарь погиб после выполнения боевого задания:
Кроме того, указано, что причины и обстоятельства крушения устанавливаются.
Они будут публично объявлены чуть позже.
Напомним, МиГ-29 (кодовое имя НАТО: Fulcrum) — многоцелевой советский истребитель четвертого поколения.
Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX ст. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-