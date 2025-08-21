Дональд Трамп набросился на эксчельника страны Джо Байдена из-за запрета Украины бить предоставленным США оружием по России.
Главные тезисы
- Трамп выразил недовольство запретом Байдена на использование американского оружия Украиной против России.
- Он считает, что без возможности наносить удары по стране-агрессору, победить в конфликте практически невозможно.
- Трамп обвинил Байдена в коррупции и некомпетентности из-за ограничения Украины только защищаться.
Трамп критикует Байдена из-за его решения по Украине
Трамп подверг критике политику администрации Байдена за то, что они не позволяли бить Украине американским оружием вглубь России для поражения военных объектов страны-агрессорки.
