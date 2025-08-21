Трамп раскритиковал Байдена из-за запрета Украине бить американским оружием по РФ

Трамп критикует Байдена из-за его решения по Украине

Трамп подверг критике политику администрации Байдена за то, что они не позволяли бить Украине американским оружием вглубь России для поражения военных объектов страны-агрессорки.

Очень тяжело, если не невозможно, выиграть войну, не нанося ударов по стране-агрессору. Это как большая спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в атаку. Шансов на победу нет! Так же и с Украиной и Россией. Дональд Трамп Президент США

Трамп обвинил Байдена в коррупции и некомпетентности из-за того, что не разрешил Украине бороться, а только защищаться.

