Трамп раскритиковал Байдена из-за запрета Украине бить американским оружием по РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп раскритиковал Байдена из-за запрета Украине бить американским оружием по РФ

Трамп
Читати українською
Источник:  УНИАН

Дональд Трамп набросился на эксчельника страны Джо Байдена из-за запрета Украины бить предоставленным США оружием по России.

Главные тезисы

  • Трамп выразил недовольство запретом Байдена на использование американского оружия Украиной против России.
  • Он считает, что без возможности наносить удары по стране-агрессору, победить в конфликте практически невозможно.
  • Трамп обвинил Байдена в коррупции и некомпетентности из-за ограничения Украины только защищаться.

Трамп критикует Байдена из-за его решения по Украине

Трамп подверг критике политику администрации Байдена за то, что они не позволяли бить Украине американским оружием вглубь России для поражения военных объектов страны-агрессорки.

Очень тяжело, если не невозможно, выиграть войну, не нанося ударов по стране-агрессору. Это как большая спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в атаку. Шансов на победу нет! Так же и с Украиной и Россией.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп обвинил Байдена в коррупции и некомпетентности из-за того, что не разрешил Украине бороться, а только защищаться.

Пост Трампа

Как это сработало? В любом случае, этой войны никогда бы не было, будь я Президентом — никакого шанса. Впереди интересные времена!

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Выглядел раздраженным". Трамп скрыл свою ярость на Путина
Трамп зол, однако скрывает это
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп устроил разборки с Орбаном из-за Украины — что произошло
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?