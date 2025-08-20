Трамп раскрыл свою мотивацию в завершении войны России против Украины
Трамп раскрыл свою мотивацию в завершении войны России против Украины

Трамп
Источник:  Sky News

Как уверяет американский лидер Дональд Трампа, его стремление достичь мира в захватнической войне России против Украины связано с желанием "попасть в рай".

Главные тезисы

  • Трамп считает, что завершение войны России против Украины приблизит его к цели.
  • Президент США четко дал понять, что настроен решительно.

Трамп верит в существование ада и рая

По словам главы Белого дома, он "хочет попытаться попасть в рай, если это возможно".

Дональд Трамп убежден, что спасение "7000 человек в неделю от смерти" может приблизить его к этой цели.

Я действительно в самом конце "очереди". Но если я смогу попасть в рай, это (мир в Украине — ред.) будет одной из причин.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Впоследствии это громкое заявление прокомментировал пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Я думаю, что президент серьезно говорил. Я думаю, что президент хочет попасть в рай, как, надеюсь, и все мы в этом зале, — подчеркнула она.

Кстати, 18 августа Дональд Трамп официально подтвердил, что после переговоров с российским диктатором начинает организацию встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

На фоне последних событий глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Кремль не исключает никаких форматов работы для мирного урегулирования.

