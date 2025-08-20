Трамп раскрыл свою мотивацию в завершении войны России против Украины

Как уверяет американский лидер Дональд Трампа, его стремление достичь мира в захватнической войне России против Украины связано с желанием "попасть в рай".

Трамп верит в существование ада и рая

По словам главы Белого дома, он "хочет попытаться попасть в рай, если это возможно".

Дональд Трамп убежден, что спасение "7000 человек в неделю от смерти" может приблизить его к этой цели.

Я действительно в самом конце "очереди". Но если я смогу попасть в рай, это (мир в Украине — ред.) будет одной из причин. Дональд Трамп Президент США

Впоследствии это громкое заявление прокомментировал пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Я думаю, что президент серьезно говорил. Я думаю, что президент хочет попасть в рай, как, надеюсь, и все мы в этом зале, — подчеркнула она. Поделиться

Кстати, 18 августа Дональд Трамп официально подтвердил, что после переговоров с российским диктатором начинает организацию встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.