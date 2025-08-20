Как уверяет американский лидер Дональд Трампа, его стремление достичь мира в захватнической войне России против Украины связано с желанием "попасть в рай".
Главные тезисы
- Трамп считает, что завершение войны России против Украины приблизит его к цели.
- Президент США четко дал понять, что настроен решительно.
Трамп верит в существование ада и рая
По словам главы Белого дома, он "хочет попытаться попасть в рай, если это возможно".
Дональд Трамп убежден, что спасение "7000 человек в неделю от смерти" может приблизить его к этой цели.
Впоследствии это громкое заявление прокомментировал пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Кстати, 18 августа Дональд Трамп официально подтвердил, что после переговоров с российским диктатором начинает организацию встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
На фоне последних событий глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Кремль не исключает никаких форматов работы для мирного урегулирования.
