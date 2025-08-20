"Мы готовы". Трамп принял долгожданное решение касательно Украины

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США готовы предоставить Украине авиационную поддержку в рамках потенциального мирного соглашения с Россией для сдерживания агрессора от нового нападения.
Главные тезисы
- Трамп анонсировал предоставление авиационной поддержки Украине в рамках гарантий безопасности.
- Он также добавил, что США не отправят войска в Украину.
США будут вовлечены в гарантии безопасности для Украины
На этом фоне глава Белого дома еще раз дал понять, что он не собирается отправлять в Украину американские войска.
Дональд Трамп не раскрыл дополнительных подробностей, однако спикер Белого дома Каролина Левитт официально подтвердила представителям СМИ, что воздушная поддержка США является "вариантом и возможностью".
По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, он считает значительным прорывом тот факт, что Дональд Трамп согласился привлечь США в список стран которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-