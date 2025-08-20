"Мы готовы". Трамп принял долгожданное решение касательно Украины
"Мы готовы". Трамп принял долгожданное решение касательно Украины

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Sky News

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США готовы предоставить Украине авиационную поддержку в рамках потенциального мирного соглашения с Россией для сдерживания агрессора от нового нападения.

Главные тезисы

  • Трамп анонсировал предоставление авиационной поддержки Украине в рамках гарантий безопасности.
  • Он также добавил, что США не отправят войска в Украину.

США будут вовлечены в гарантии безопасности для Украины

Когда речь идет о безопасности, европейцы готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им в определенных вещах, особенно, вероятно, с воздуха.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне глава Белого дома еще раз дал понять, что он не собирается отправлять в Украину американские войска.

Дональд Трамп не раскрыл дополнительных подробностей, однако спикер Белого дома Каролина Левитт официально подтвердила представителям СМИ, что воздушная поддержка США является "вариантом и возможностью".

Президент четко заявил, что американские войска не будут в Украине, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам, — подчеркнула она.

По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, он считает значительным прорывом тот факт, что Дональд Трамп согласился привлечь США в список стран которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности.

