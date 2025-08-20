"Ми готові". Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо України
"Ми готові". Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо України

Трамп
Джерело:  Sky News

Американський лідер Дональд Трамп офіційно оголосив, що США готові надати Україні авіаційну підтримку в межах потенційної мирної угоди з Росією та для стримування агресора від нового нападу.

Головні тези:

  • Трамп анонсував надання авіаційної підтримки Україні в межах гарантій безпеки.
  • Він також додав, що США не відправлять війська до України.

США будуть залучені до гарантій безпеки для України

Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому вкотре дав зрозуміти, що він не збирається відправляти до України американські війська.

Дональд Трамп не розкрив додаткових подробиць, однак речниця Білого дому Кароліна Левітт офіційно підтвердила представникам ЗМІ, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".

Президент чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам, — наголосила вона.

За словами французького лідера Емманюеля Макрона, він вважає значним проривом той факт, що Дональд Трамп погодився залучити США до країн, які будуть надавати Україні гарантії безпеки.

