Україна отримає багато землі — Трамп

Американський лідер Дональд Трамп публічно пообіцяв, що Україна у межах потенційних домовленостей з Росією поверне собі "багато землі", однак не уточнив про які території йдеться.
Головні тези:
- Президент США надіслав позитивний сигнал щодо звільнення окупованих територій України.
- Трамп додав, що питання Донбасу досі залишається відкритим.
Трамп дав Україні нову гучну обіцянку
Американські журналісти попросили очільника Білого дому прокоментувати потенційний обмін територіями між Україною та Росією.
За словами Дональда Трампа, Україна поверне багато своїх земель:
Очільник Білого дому також прокоментував питання контролю над Донецькою та Луганською областями.
Однак президент США не заявляв, що Україна готова відмовитися від вказаних територій.
Також очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що не збирається вводити американські війська в Україна для її захисту від нового вторгнення Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-