Україна отримає багато землі — Трамп

Read in English
Джерело: Fox News

Американський лідер Дональд Трамп публічно пообіцяв, що Україна у межах потенційних домовленостей з Росією поверне собі "багато землі", однак не уточнив про які території йдеться.

Головні тези:

  • Президент США надіслав позитивний сигнал щодо звільнення окупованих територій України.
  • Трамп додав, що питання Донбасу досі залишається відкритим.

Трамп дав Україні нову гучну обіцянку

Американські журналісти попросили очільника Білого дому прокоментувати потенційний обмін територіями між Україною та Росією.

За словами Дональда Трампа, Україна поверне багато своїх земель:

Україна поверне собі життя, люди перестануть вмирати всюди. І вона отримає багато землі. Але це війна, Росія — могутня військова держава, подобається вам це чи ні. Не можна кидати виклик країні, яка в десять разів більша.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому також прокоментував питання контролю над Донецькою та Луганською областями.

Що стосується Донбасу — ви всі бачили карту, він на 79% підконтрольний Росії. Вони це розуміють, — заявив Трамп.

Однак президент США не заявляв, що Україна готова відмовитися від вказаних територій.

Також очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що не збирається вводити американські війська в Україна для її захисту від нового вторгнення Росії.

