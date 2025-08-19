В ЄС попередили про 15 "абсолютно критичних" днів для України

Французький лідер Емманюель Макрон офіційно підтвердив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки України після переговорів, що відбулися 18 серпня в Білому домі.
Головні тези:
- Робота над гарантіями безпеки для України наразі у розпалі.
- Макрон закликав не розраховувати на швидкі перемоги та не довіряти Путіну.
Макрон озвучив важливе попередження
За словами президента Франції, його країна та інші союзники Києва налаштовані "виконати всю необхідну роботу щодо гарантій безпеки".
Окрім того, французький лідер позитивно оцінює рішення Трампа надати Україні "дуже хороші гарантії безпеки".
На цьому тлі президент Франції закликав не плекати надії на "швидкі перемоги", а також не довіряти владі РФ.
На його переконання, Росія є "дестабілізуючою силою" і "хижаком, людожером біля наших дверей".
