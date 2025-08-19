В ЄС попередили про 15 "абсолютно критичних" днів для України
В ЄС попередили про 15 "абсолютно критичних" днів для України

Макрон озвучив важливе попередження
Джерело:  Politico

Французький лідер Емманюель Макрон офіційно підтвердив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки України після переговорів, що відбулися 18 серпня в Білому домі.

Головні тези:

  • Робота над гарантіями безпеки для України наразі у розпалі.
  • Макрон закликав не розраховувати на швидкі перемоги та не довіряти Путіну.

Макрон озвучив важливе попередження

За словами президента Франції, його країна та інші союзники Києва налаштовані "виконати всю необхідну роботу щодо гарантій безпеки".

Наступні 15 днів є абсолютно критичними для нас, щоб завершити роботу з американцями і надати цим гарантіям безпеки реального змісту.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

Окрім того, французький лідер позитивно оцінює рішення Трампа надати Україні "дуже хороші гарантії безпеки".

Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України, — пояснив Макрон.

На цьому тлі президент Франції закликав не плекати надії на "швидкі перемоги", а також не довіряти владі РФ.

На його переконання, Росія є "дестабілізуючою силою" і "хижаком, людожером біля наших дверей".

Ми хочемо переконатися, що цей мир, а отже, і ця угода, дадуть українцям можливість відновити свою країну і жити в мирі, бути впевненими, що після укладення мирної угоди вони матимуть достатню силу стримування.

