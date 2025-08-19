Зустріч Зеленського та Путіна. Кремль виступив з першою заявою

Скандальний глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що офіційна Москва не відмовляється від жодних форматів роботи з врегулювання її війни проти України – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх переговорів.
Головні тези:
- Лавров запевняє, що Росія готова працювати у будь-яких форматах.
- Однак він також висунув нові вимоги для підписання домовленостей.
Путін готовий до зустрічі з Зеленським
Що важливо розуміти, заява скандального російського дипломата пролунала після того, як 18 серпня Дональд Трамп зателефонував до російського диктатора.
Президент США домовився про безпосередні переговори Зеленського та Путіна.
За словами поплічника Путіна, будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати "максимально ретельно".
На його переконання, все має відбуватися поступово — крок за кроком — починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні етапи для того, щоб готувати саміти.
Лавров також цинічно додав, що "без поваги до безпеки Росії і в повній мірі до прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості йтися не може".
