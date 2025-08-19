Зустріч Зеленського та Путіна. Кремль виступив з першою заявою
Категорія
Політика
Дата публікації

Зустріч Зеленського та Путіна. Кремль виступив з першою заявою

Лавров
Read in English
Джерело:  online.ua

Скандальний глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що офіційна Москва не відмовляється від жодних форматів роботи з врегулювання її війни проти України – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх переговорів. 

Головні тези:

  • Лавров запевняє, що Росія готова працювати у будь-яких форматах.
  • Однак він також висунув нові вимоги для підписання домовленостей.

Путін готовий до зустрічі з Зеленським

Що важливо розуміти, заява скандального російського дипломата пролунала після того, як 18 серпня Дональд Трамп зателефонував до російського диктатора.

Президент США домовився про безпосередні переговори Зеленського та Путіна.

Ми не відмовляємося від жодних форм роботи — ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, президент про це неодноразово говорив.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ

За словами поплічника Путіна, будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати "максимально ретельно".

"Головне, щоб будь-які формати: один плюс один, один плюс два, багатосторонні формати, яких теж чимало, в тому числі в рамках Організації Об'єднаних Націй, — щоб всі ці формати включалися... — додав Лавров.

На його переконання, все має відбуватися поступово — крок за кроком — починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні етапи для того, щоб готувати саміти.

Ось такий серйозний підхід ми завжди будемо підтримувати, — стверджує скандальний російський дипломат.

Лавров також цинічно додав, що "без поваги до безпеки Росії і в повній мірі до прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості йтися не може".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Про що домовилися США та Європа
Інсайдери розкрили угоду США та Європи щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Західні ЗМІ пишуть про перемогу Зеленського на зустрічі з Трампом
Трамп і Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Як змусити Путіна піти на поступки щодо України — пояснення Макрона
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?