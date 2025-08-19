Зустріч Зеленського та Путіна. Кремль виступив з першою заявою

Скандальний глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що офіційна Москва не відмовляється від жодних форматів роботи з врегулювання її війни проти України – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх переговорів.

Путін готовий до зустрічі з Зеленським

Що важливо розуміти, заява скандального російського дипломата пролунала після того, як 18 серпня Дональд Трамп зателефонував до російського диктатора.

Президент США домовився про безпосередні переговори Зеленського та Путіна.

Ми не відмовляємося від жодних форм роботи — ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, президент про це неодноразово говорив. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

За словами поплічника Путіна, будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати "максимально ретельно".

"Головне, щоб будь-які формати: один плюс один, один плюс два, багатосторонні формати, яких теж чимало, в тому числі в рамках Організації Об'єднаних Націй, — щоб всі ці формати включалися... — додав Лавров.

На його переконання, все має відбуватися поступово — крок за кроком — починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні етапи для того, щоб готувати саміти.

Ось такий серйозний підхід ми завжди будемо підтримувати, — стверджує скандальний російський дипломат.

Лавров також цинічно додав, що "без поваги до безпеки Росії і в повній мірі до прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості йтися не може".