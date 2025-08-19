Встреча Зеленского и Путина. Кремль выступил с первым заявлением
Встреча Зеленского и Путина. Кремль выступил с первым заявлением

Скандальный глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что официальная Москва не отказывается от каких-либо форматов работы по урегулированию ее войны против Украины – ни от двусторонних, ни от трехсторонних переговоров.

  • Лавров уверяет, что Россия готова работать в любых форматах.
  • Однако он выдвинул новые требования для подписания договоренностей.

Путин готов ко встрече с Зеленским

Что важно понимать, заявление скандального российского дипломата прозвучало после того, как 18 августа Дональд Трамп позвонил по телефону российскому диктатору.

Президент США договорился о непосредственных переговорах Зеленского и Путина.

Мы не отказываемся от каких-либо форматов работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Глава МИД РФ

По словам приспешника Путина, любые контакты с участием первых лиц нужно готовить "максимально тщательно".

Главное, чтобы любые форматы: один плюс один, один плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, чтобы все эти форматы включались..., — добавил Лавров.

По его убеждению, все должно происходить постепенно — шаг за шагом — начиная с экспертного уровня и дальше проходя все необходимые этапы для того, чтобы готовить саммиты.

Вот такой серьезный подход мы будем всегда поддерживать, — утверждает скандальный российский дипломат.

Лавров также цинично добавил, что "без уважения безопасности России и в полной мере к правам россиян в Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речь не может идти".

