Скандальный глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что официальная Москва не отказывается от каких-либо форматов работы по урегулированию ее войны против Украины – ни от двусторонних, ни от трехсторонних переговоров.

Путин готов ко встрече с Зеленским

Что важно понимать, заявление скандального российского дипломата прозвучало после того, как 18 августа Дональд Трамп позвонил по телефону российскому диктатору.

Президент США договорился о непосредственных переговорах Зеленского и Путина.

Мы не отказываемся от каких-либо форматов работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил. Сергей Лавров Глава МИД РФ

По словам приспешника Путина, любые контакты с участием первых лиц нужно готовить "максимально тщательно".

Главное, чтобы любые форматы: один плюс один, один плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, чтобы все эти форматы включались..., — добавил Лавров. Поделиться

По его убеждению, все должно происходить постепенно — шаг за шагом — начиная с экспертного уровня и дальше проходя все необходимые этапы для того, чтобы готовить саммиты.

Вот такой серьезный подход мы будем всегда поддерживать, — утверждает скандальный российский дипломат. Поделиться

Лавров также цинично добавил, что "без уважения безопасности России и в полной мере к правам россиян в Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речь не может идти".