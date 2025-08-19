Встреча Зеленского и Путина. Кремль выступил с первым заявлением

Скандальный глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что официальная Москва не отказывается от каких-либо форматов работы по урегулированию ее войны против Украины – ни от двусторонних, ни от трехсторонних переговоров.
Главные тезисы
- Лавров уверяет, что Россия готова работать в любых форматах.
- Однако он выдвинул новые требования для подписания договоренностей.
Путин готов ко встрече с Зеленским
Что важно понимать, заявление скандального российского дипломата прозвучало после того, как 18 августа Дональд Трамп позвонил по телефону российскому диктатору.
Президент США договорился о непосредственных переговорах Зеленского и Путина.
По словам приспешника Путина, любые контакты с участием первых лиц нужно готовить "максимально тщательно".
По его убеждению, все должно происходить постепенно — шаг за шагом — начиная с экспертного уровня и дальше проходя все необходимые этапы для того, чтобы готовить саммиты.
Лавров также цинично добавил, что "без уважения безопасности России и в полной мере к правам россиян в Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речь не может идти".
