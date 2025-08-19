Гарантия безопасности для Украины. О чем договорились США и Европа

Президент США Дональд Трамп и лидеры Европы пришли к согласию, что шеф американской дипломатии Марко Рубио возглавит рабочую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Инсайдеры раскрыли соглашение США и Европы

Как удалось узнать анонимным источникам в Белом доме, 18 августа Трамп и европейские союзники договорились, что именно Марко Рубио будет ключевой фигурой в этом вопросе.

Именно глава Госдепа США будет руководить рабочей группой в составе советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает гарантии безопасности для Украины.

Что важно понимать, гарантии безопасности будут состоять из 4 ключевых компонентов:

военное присутствие;

противовоздушная оборона;

вооружение;

мониторинг прекращения боевых действий.

Инсайдеры также сообщили журналистам, что сейчас обсуждается ряд инструментов, с помощью которых США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американские войска на территорию Украины.

С заявлением на этот счет уже выступил глава государства Владимир Зеленский: