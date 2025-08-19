Гарантия безопасности для Украины. О чем договорились США и Европа
Гарантия безопасности для Украины. О чем договорились США и Европа

Инсайдеры раскрыли соглашение США и Европы
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп и лидеры Европы пришли к согласию, что шеф американской дипломатии Марко Рубио возглавит рабочую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Главные тезисы

  • Ключевые компоненты гарантий безопасности включают военное присутствие, ПВО, вооружение и мониторинг прекращения боевых действий.
  • США могут оказать военную поддержку европейским миротворцам без ввода своих войск на территорию Украины.

Как удалось узнать анонимным источникам в Белом доме, 18 августа Трамп и европейские союзники договорились, что именно Марко Рубио будет ключевой фигурой в этом вопросе.

Именно глава Госдепа США будет руководить рабочей группой в составе советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает гарантии безопасности для Украины.

Что важно понимать, гарантии безопасности будут состоять из 4 ключевых компонентов:

  • военное присутствие;

  • противовоздушная оборона;

  • вооружение;

  • мониторинг прекращения боевых действий.

Инсайдеры также сообщили журналистам, что сейчас обсуждается ряд инструментов, с помощью которых США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американские войска на территорию Украины.

С заявлением на этот счет уже выступил глава государства Владимир Зеленский:

Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут.

