Гарантия безопасности для Украины. О чем договорились США и Европа

Президент США Дональд Трамп и лидеры Европы пришли к согласию, что шеф американской дипломатии Марко Рубио возглавит рабочую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.
Главные тезисы
- Ключевые компоненты гарантий безопасности включают военное присутствие, ПВО, вооружение и мониторинг прекращения боевых действий.
- США могут оказать военную поддержку европейским миротворцам без ввода своих войск на территорию Украины.
Инсайдеры раскрыли соглашение США и Европы
Как удалось узнать анонимным источникам в Белом доме, 18 августа Трамп и европейские союзники договорились, что именно Марко Рубио будет ключевой фигурой в этом вопросе.
Именно глава Госдепа США будет руководить рабочей группой в составе советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает гарантии безопасности для Украины.
Что важно понимать, гарантии безопасности будут состоять из 4 ключевых компонентов:
военное присутствие;
противовоздушная оборона;
вооружение;
мониторинг прекращения боевых действий.
Инсайдеры также сообщили журналистам, что сейчас обсуждается ряд инструментов, с помощью которых США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американские войска на территорию Украины.
С заявлением на этот счет уже выступил глава государства Владимир Зеленский:
