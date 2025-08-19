Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский публично объявил, что "вопросы территорий" Украины и России будет обсуждать исключительно с российским диктатором Владимиром Путиным. О своем решении он сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Зеленский рассказал, что провел с Трампом "хороший теплый предметный разговор".
- Президент Украины не раскрывает, о чем именно будет договариваться с российским диктатором.
Зеленский хочет все обсудить лично с Путиным
По словам украинского лидера, он "чуть-чуть спорил" с процентом оккупированных территорий, который был отражен на карте, представленной командой Трампа в Белом доме.
Несмотря на это, президент Украины отметил, что у него не было споров с Трампом, а был "хороший теплый предметный разговор".
Как рассказал Владимир Зеленский, он объяснил, когда и как были оккупированы те или иные части территории Украины, в частности, часть востока и Крым в 2014 году.
Глава государства не комментировал позицию Трампа и не уточнил, настаивал ли тот снова на обмене территориями.
Также Зеленский не раскрыл, есть ли у него формула, согласно которой определена "приемлемость" признания определенных оккупированных территорий.
Как удалось узнать журналистам, позиция Зеленского на предстоящих переговорах с Путиным достаточно четкая: Украина не примет никакого соглашения, включающего территориальные уступки России и будет добиваться прекращения огня.
