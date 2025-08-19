Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным — Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации

Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным — Зеленский

Офис Президента Украины
Зеленский
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский публично объявил, что "вопросы территорий" Украины и России будет обсуждать исключительно с российским диктатором Владимиром Путиным. О своем решении он сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Зеленский рассказал, что провел с Трампом "хороший теплый предметный разговор".
  • Президент Украины не раскрывает, о чем именно будет договариваться с российским диктатором.

Зеленский хочет все обсудить лично с Путиным

По словам украинского лидера, он "чуть-чуть спорил" с процентом оккупированных территорий, который был отражен на карте, представленной командой Трампа в Белом доме.

Несмотря на это, президент Украины отметил, что у него не было споров с Трампом, а был "хороший теплый предметный разговор".

Как рассказал Владимир Зеленский, он объяснил, когда и как были оккупированы те или иные части территории Украины, в частности, часть востока и Крым в 2014 году.

Глава государства не комментировал позицию Трампа и не уточнил, настаивал ли тот снова на обмене территориями.

Также Зеленский не раскрыл, есть ли у него формула, согласно которой определена "приемлемость" признания определенных оккупированных территорий.

Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как удалось узнать журналистам, позиция Зеленского на предстоящих переговорах с Путиным достаточно четкая: Украина не примет никакого соглашения, включающего территориальные уступки России и будет добиваться прекращения огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Испытание "летучего Чернобыля". Что задумал Путин
Путин готовится к испытанию "летучего Чернобыля"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных на Покровском направлении — какая ситуация
оккупанты
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил о подготовке встречи Зеленского и Путина
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?