Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных на Покровском направлении — какая ситуация
Украина
Дата публикации

Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных на Покровском направлении — какая ситуация

оккупанты
Читати українською
Источник:  Укринформ

Часть окупантов из 110 тыс войск РФ на Покровском направлении уничтожена, однако враг продолжает подтягивать живую силу.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении более 100 тысяч военных сосредоточила Россия, но украинские силы успешно уничтожают часть оккупантов.
  • Российская армия продолжает подтягивать живую силу к конфликтной зоне, однако украинские войска активно противодействуют инфильтрации врага.
  • Оккупанты пытались захватить украинские позиции на Покровском направлении, но украинцам удалось успешно отразить атаки и избежать установки новых вражеских сил.

Армия РФ бросила на Покровское направление более 100 тыс военных

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.

Часть из них выбита, но действительно подтягивают войска. Поэтому сейчас оценить точно до тысячи (количество российских войск — ред.), ну, вероятно, не получится. Тем более что Покровское направление фактически сейчас разошлось на Покровское и Добропольское. Ну и плюс у него активная переброска войск с Новопавловского. Поскольку для россиян это, в принципе, одна и та же операционная зона.

Виктор Трегубов

Виктор Трегубов

Спикер ОСУВ «Днепр»

Отвечая на вопрос, действительно ли враг продвинулся на 18 км в направлении Доброполья и захватил эти территории, представитель отметил, что контроля над ними враг не имеет.

Вот эти два выступления, две "клешни" — это то, где они остановились. Контроля над территорией, где они начинали вот этот прорыв, у них сейчас нет. Но они присутствуют на концах этого выступления и на концах этого выступления они уничтожаются. Они там сидят по посадкам, и проводятся действия по их уничтожению.

Также Трегубов сообщил, что заведение новых сил врага и закрепление на упомянутых территориях в направлении Доброполья удалось избежать.

По словам спикера, оккупанты не столько пытались захватить украинские фортификации во время наступления, сколько инфильтрироваться, обойдя украинские позиции, чтобы уже впоследствии накапливаться и занимать украинские позиции.

Да, часть украинских укреплений они там пытались занять, но в первую очередь они были заинтересованы в том, чтобы просто пройти как можно дальше и не занять какую-то стабильную оборону, а скорее забегать, как диверсанты. Теперь их там уничтожают. Первая линия, через которую они заскочили, она действительно держится, они просто забегают за нее.

Комментируя масштабы инфильтрации врага в Покровске, Трегубов отметил, что оккупанты заходят малыми группами по 2-5 человек, но групп может быть много.

Дело в том, что как раз в Покровске они пытаются лезть именно малыми группами и закрепляться непосредственно в разных малых постройках. В чем главная проблема? Главная проблема — недостаток личного состава на такую территорию.

Отвечая на вопрос, можно ли осенью ожидать новую наступательную кампанию со стороны россиян, Трегубов отметил:

Я честно не думаю, что возможна какая-то отдельная кампания. Разве что там начнут менять тактику, начнут применять легкую или тяжелую технику, потому что сейчас в первую очередь пехота лезет. Там есть некоторые аналитики, которые говорят, что "а может, они технику берегут и осенью привлекут". Ну, может и привлекут, но пока не похоже.

