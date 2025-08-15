Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных на Покровском направлении — какая ситуация

Часть окупантов из 110 тыс войск РФ на Покровском направлении уничтожена, однако враг продолжает подтягивать живую силу.
Главные тезисы
- На Покровском направлении более 100 тысяч военных сосредоточила Россия, но украинские силы успешно уничтожают часть оккупантов.
- Российская армия продолжает подтягивать живую силу к конфликтной зоне, однако украинские войска активно противодействуют инфильтрации врага.
- Оккупанты пытались захватить украинские позиции на Покровском направлении, но украинцам удалось успешно отразить атаки и избежать установки новых вражеских сил.
Армия РФ бросила на Покровское направление более 100 тыс военных
Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.
Отвечая на вопрос, действительно ли враг продвинулся на 18 км в направлении Доброполья и захватил эти территории, представитель отметил, что контроля над ними враг не имеет.
Также Трегубов сообщил, что заведение новых сил врага и закрепление на упомянутых территориях в направлении Доброполья удалось избежать.
По словам спикера, оккупанты не столько пытались захватить украинские фортификации во время наступления, сколько инфильтрироваться, обойдя украинские позиции, чтобы уже впоследствии накапливаться и занимать украинские позиции.
Да, часть украинских укреплений они там пытались занять, но в первую очередь они были заинтересованы в том, чтобы просто пройти как можно дальше и не занять какую-то стабильную оборону, а скорее забегать, как диверсанты. Теперь их там уничтожают. Первая линия, через которую они заскочили, она действительно держится, они просто забегают за нее.
Комментируя масштабы инфильтрации врага в Покровске, Трегубов отметил, что оккупанты заходят малыми группами по 2-5 человек, но групп может быть много.
Отвечая на вопрос, можно ли осенью ожидать новую наступательную кампанию со стороны россиян, Трегубов отметил:
Я честно не думаю, что возможна какая-то отдельная кампания. Разве что там начнут менять тактику, начнут применять легкую или тяжелую технику, потому что сейчас в первую очередь пехота лезет. Там есть некоторые аналитики, которые говорят, что "а может, они технику берегут и осенью привлекут". Ну, может и привлекут, но пока не похоже.
