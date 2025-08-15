Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных на Покровском направлении — какая ситуация

Армия РФ бросила на Покровское направление более 100 тыс военных

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.

Часть из них выбита, но действительно подтягивают войска. Поэтому сейчас оценить точно до тысячи (количество российских войск — ред.), ну, вероятно, не получится. Тем более что Покровское направление фактически сейчас разошлось на Покровское и Добропольское. Ну и плюс у него активная переброска войск с Новопавловского. Поскольку для россиян это, в принципе, одна и та же операционная зона. Виктор Трегубов Спикер ОСУВ «Днепр»

Отвечая на вопрос, действительно ли враг продвинулся на 18 км в направлении Доброполья и захватил эти территории, представитель отметил, что контроля над ними враг не имеет.

Вот эти два выступления, две "клешни" — это то, где они остановились. Контроля над территорией, где они начинали вот этот прорыв, у них сейчас нет. Но они присутствуют на концах этого выступления и на концах этого выступления они уничтожаются. Они там сидят по посадкам, и проводятся действия по их уничтожению. Поделиться

Также Трегубов сообщил, что заведение новых сил врага и закрепление на упомянутых территориях в направлении Доброполья удалось избежать.

По словам спикера, оккупанты не столько пытались захватить украинские фортификации во время наступления, сколько инфильтрироваться, обойдя украинские позиции, чтобы уже впоследствии накапливаться и занимать украинские позиции.

Да, часть украинских укреплений они там пытались занять, но в первую очередь они были заинтересованы в том, чтобы просто пройти как можно дальше и не занять какую-то стабильную оборону, а скорее забегать, как диверсанты. Теперь их там уничтожают. Первая линия, через которую они заскочили, она действительно держится, они просто забегают за нее.

Комментируя масштабы инфильтрации врага в Покровске, Трегубов отметил, что оккупанты заходят малыми группами по 2-5 человек, но групп может быть много.

Дело в том, что как раз в Покровске они пытаются лезть именно малыми группами и закрепляться непосредственно в разных малых постройках. В чем главная проблема? Главная проблема — недостаток личного состава на такую территорию. Поделиться

Отвечая на вопрос, можно ли осенью ожидать новую наступательную кампанию со стороны россиян, Трегубов отметил: