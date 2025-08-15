Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку — яка ситуація

Армія РФ кинула на Покровський напрямок понад 100 тис військових

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Частина з них вибита, але вони справді підтягують війська. Тому зараз оцінити точно до тисячі (кількість російських військ — ред.), ну, певно, не вийде. Тим більше, що Покровський напрямок фактично зараз розійшовся на Покровський та Добропільський. Ну і плюс в нього активне перекидання військ з Новопавлівського. Оскільки для росіян це, в принципі, одна і та сама операційна зона. Віктор Трегубов Речник ОСУВ «Дніпро»

Відповідаючи на запитання, чи дійсно ворог просунувся на 18 км в напрямку Добропілля та захопив ці території, речник зазначив, що контролю над ними ворог не має.

Ось ці два виступи, дві "клішні" — це те, де вони зупинилися. Контролю над територією, де вони безпосередньо починали ось цей прорив, в них зараз немає. Але вони присутні на кінцях цього виступу, і на кінцях цього виступу вони знищуються. Вони там сидять по посадках, і проводяться дії для їхнього знищення. Поширити

Також Трегубов повідомив, що заведення нових сил ворога і закріплення на згаданих територіях в напрямку Добропілля вдалося уникнути.

За словами речника, окупанти не стільки намагалися захопити українські фортифікації під час наступу, скільки інфільтруватися, обійшовши українські позиції, щоб вже згодом накопичуватись та займати українські позиції.

Так, частину українських укріплень вони там намагалися зайняти, але в першу чергу вони були зацікавлені в тому, щоб просто пройти якнайдалі і не зайняти якусь стабільну оборону, а скоріш забігати, як диверсанти. Тепер, їх там знищують. Перша лінія, через яку вони заскочили, вона насправді досі тримається, вони просто забігають за неї.

Коментуючи масштаби інфільтрації ворога у Покровську, Трегубов відзначив, що окупанти заходять малими групами по 2-5 людей, але груп може бути багато.

Річ у тому, що якраз в Покровську вони намагаються лізти саме малими групами і закріплюватися безпосередньо в різних малих будівлях. В чому головна проблема? Головна проблема — у нестачі особового складу на таку територію. Поширити

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати восени нову наступальну кампанію з боку росіян, Трегубов зазначив: