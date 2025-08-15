Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку — яка ситуація
Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку — яка ситуація

Джерело:  Укрінформ

Частину окупантів зі 110 тис військ РФ на Покровському напрямку знищено, однак ворог продовжує підтягувати живу силу.

  • На Покровському напрямку Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових, і частина з них вже була знищена українськими силами.
  • Хоча ворог підтягує свої війська, уникнуто заведення нових сил в напрямку Добропілля, де окупанти спробували інфільтруватися.
  • Українські війська активно діють проти малих груп окупантів, які намагаються закріплюватися в різних будівлях на території.

Армія РФ кинула на Покровський напрямок понад 100 тис військових

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Частина з них вибита, але вони справді підтягують війська. Тому зараз оцінити точно до тисячі (кількість російських військ — ред.), ну, певно, не вийде. Тим більше, що Покровський напрямок фактично зараз розійшовся на Покровський та Добропільський. Ну і плюс в нього активне перекидання військ з Новопавлівського. Оскільки для росіян це, в принципі, одна і та сама операційна зона.

Речник ОСУВ «Дніпро»

Відповідаючи на запитання, чи дійсно ворог просунувся на 18 км в напрямку Добропілля та захопив ці території, речник зазначив, що контролю над ними ворог не має.

Ось ці два виступи, дві "клішні" — це те, де вони зупинилися. Контролю над територією, де вони безпосередньо починали ось цей прорив, в них зараз немає. Але вони присутні на кінцях цього виступу, і на кінцях цього виступу вони знищуються. Вони там сидять по посадках, і проводяться дії для їхнього знищення.

Також Трегубов повідомив, що заведення нових сил ворога і закріплення на згаданих територіях в напрямку Добропілля вдалося уникнути.

За словами речника, окупанти не стільки намагалися захопити українські фортифікації під час наступу, скільки інфільтруватися, обійшовши українські позиції, щоб вже згодом накопичуватись та займати українські позиції.

Так, частину українських укріплень вони там намагалися зайняти, але в першу чергу вони були зацікавлені в тому, щоб просто пройти якнайдалі і не зайняти якусь стабільну оборону, а скоріш забігати, як диверсанти. Тепер, їх там знищують. Перша лінія, через яку вони заскочили, вона насправді досі тримається, вони просто забігають за неї.

Коментуючи масштаби інфільтрації ворога у Покровську, Трегубов відзначив, що окупанти заходять малими групами по 2-5 людей, але груп може бути багато.

Річ у тому, що якраз в Покровську вони намагаються лізти саме малими групами і закріплюватися безпосередньо в різних малих будівлях. В чому головна проблема? Головна проблема — у нестачі особового складу на таку територію.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати восени нову наступальну кампанію з боку росіян, Трегубов зазначив:

Я чесно не думаю, що можлива якась окрема кампанія. Хіба що почнуть там змінювати тактику, почнуть застосовувати легку чи важку техніку, бо зараз в першу чергу піхота лізе. Там є деякі аналітики, які кажуть, що "а може вони техніку бережуть і восени залучать". Ну, може і залучать, але поки що не схоже.

