Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку — яка ситуація

Частину окупантів зі 110 тис військ РФ на Покровському напрямку знищено, однак ворог продовжує підтягувати живу силу.
Головні тези:
- На Покровському напрямку Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових, і частина з них вже була знищена українськими силами.
- Хоча ворог підтягує свої війська, уникнуто заведення нових сил в напрямку Добропілля, де окупанти спробували інфільтруватися.
- Українські війська активно діють проти малих груп окупантів, які намагаються закріплюватися в різних будівлях на території.
Армія РФ кинула на Покровський напрямок понад 100 тис військових
Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.
Відповідаючи на запитання, чи дійсно ворог просунувся на 18 км в напрямку Добропілля та захопив ці території, речник зазначив, що контролю над ними ворог не має.
Також Трегубов повідомив, що заведення нових сил ворога і закріплення на згаданих територіях в напрямку Добропілля вдалося уникнути.
За словами речника, окупанти не стільки намагалися захопити українські фортифікації під час наступу, скільки інфільтруватися, обійшовши українські позиції, щоб вже згодом накопичуватись та займати українські позиції.
Так, частину українських укріплень вони там намагалися зайняти, але в першу чергу вони були зацікавлені в тому, щоб просто пройти якнайдалі і не зайняти якусь стабільну оборону, а скоріш забігати, як диверсанти. Тепер, їх там знищують. Перша лінія, через яку вони заскочили, вона насправді досі тримається, вони просто забігають за неї.
Коментуючи масштаби інфільтрації ворога у Покровську, Трегубов відзначив, що окупанти заходять малими групами по 2-5 людей, але груп може бути багато.
Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати восени нову наступальну кампанію з боку росіян, Трегубов зазначив:
Я чесно не думаю, що можлива якась окрема кампанія. Хіба що почнуть там змінювати тактику, почнуть застосовувати легку чи важку техніку, бо зараз в першу чергу піхота лізе. Там є деякі аналітики, які кажуть, що "а може вони техніку бережуть і восени залучать". Ну, може і залучать, але поки що не схоже.
