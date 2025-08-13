ЗСУ відбили 23 атаки РФ на Покровському напрямку від початку доби.

Оперативна інформація станом на 16:00 13.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі намагався проводити наступальні дії, на даний час одне боєзіткнення триває. Ворожа авіація завдала трьох авіаударів, загалом скинувши п’ять керованих бомб, також ворог здійснив 164 обстріли, зокрема сім — з реактивних систем залпового вогню. Наші підрозділи проводять активні дії щодо зриву планів окупанта, мають певні успіхи на окремих ділянках.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Вовчанська.

Противник з початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб та Торське. Ще одна атака триває до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, ще один бій наразі триває. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки та Новоселівки.