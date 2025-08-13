ВСУ отразили 23 атаки РФ на Покровском направлении с начала суток

В это время враг 49 раз атаковал позиции Сил обороны, почти половину из них — на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно отражают атаки в ряде районов, в том числе Владимировка, Никаноровка и Красный Лиман, продолжая сдерживать враждебное давление.
- Российские военные осуществляют повторные попытки наступления на различных направлениях, однако украинские защитники продолжают эффективно отражать атаки.
- Ситуация на фронте требует постоянного контроля и оперативного реагирования со стороны украинских военных, чтобы обеспечить безопасность жителей и суверенитет страны.
Актуальная ситуация на фронте 13 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды пытался проводить наступательные действия, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Вражеская авиация нанесла трех авиаударов, в общей сложности сбросив пять управляемых бомб, также враг совершил 164 обстрела, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня. Наши подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи на отдельных участках.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили штурм врага близ Волчанска.
Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе Голубовки.
На Лиманском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб и Торское. Еще одна атака продолжается по сей день.
На Северском направлении украинские воины отразили одну вражескую атаку, еще один бой продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки и Новоселовки.
На Торецком направлении российские оккупанты пытались идти вперед на позиции наших защитников в районах Щербиновки, Яблоновки и Русиного Яра. Украинские подразделения отразили четыре атаки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 атак в сторону позиций наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 23 атаки, бои продолжаются.
В Новопавловском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Малиевка и Шевченко. Населённый пункт Покровское пострадал от удара российской авиабомбы.
На Ореховском направлении авиация захватчика нанесла удары неуправляемыми авиаракетами и бомбами по Новоандреевке и Приморскому.
На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники отразили два штурмовых действия оккупантов, еще один бой продолжается.
