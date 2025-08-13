ВСУ отразили 23 атаки РФ на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды пытался проводить наступательные действия, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Вражеская авиация нанесла трех авиаударов, в общей сложности сбросив пять управляемых бомб, также враг совершил 164 обстрела, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня. Наши подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи на отдельных участках.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили штурм врага близ Волчанска.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе Голубовки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб и Торское. Еще одна атака продолжается по сей день.

На Северском направлении украинские воины отразили одну вражескую атаку, еще один бой продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки и Новоселовки.