ВСУ отразили 23 атаки РФ на Покровском направлении с начала суток
Категория
Украина
Дата публикації

ВСУ отразили 23 атаки РФ на Покровском направлении с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
В это время враг 49 раз атаковал позиции Сил обороны, почти половину из них — на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Украинские защитники успешно отражают атаки в ряде районов, в том числе Владимировка, Никаноровка и Красный Лиман, продолжая сдерживать враждебное давление.
  • Российские военные осуществляют повторные попытки наступления на различных направлениях, однако украинские защитники продолжают эффективно отражать атаки.
  • Ситуация на фронте требует постоянного контроля и оперативного реагирования со стороны украинских военных, чтобы обеспечить безопасность жителей и суверенитет страны.

Актуальная ситуация на фронте 13 августа

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды пытался проводить наступательные действия, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Вражеская авиация нанесла трех авиаударов, в общей сложности сбросив пять управляемых бомб, также враг совершил 164 обстрела, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня. Наши подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи на отдельных участках.

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили штурм врага близ Волчанска.

  • Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе Голубовки.

  • На Лиманском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб и Торское. Еще одна атака продолжается по сей день.

  • На Северском направлении украинские воины отразили одну вражескую атаку, еще один бой продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки и Новоселовки.

  • На Торецком направлении российские оккупанты пытались идти вперед на позиции наших защитников в районах Щербиновки, Яблоновки и Русиного Яра. Украинские подразделения отразили четыре атаки.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 атак в сторону позиций наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 23 атаки, бои продолжаются.

  • В Новопавловском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Малиевка и Шевченко. Населённый пункт Покровское пострадал от удара российской авиабомбы.

  • На Ореховском направлении авиация захватчика нанесла удары неуправляемыми авиаракетами и бомбами по Новоандреевке и Приморскому.

  • На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники отразили два штурмовых действия оккупантов, еще один бой продолжается.

