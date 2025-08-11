Между ВСУ и армией РФ произошло 65 боев с начала суток

С начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники эффективно отражают атаки и наносят врагу потери в боях.
Актуальная ситуация на фронте 11 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес семь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиационных бомб, и произвел 123 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня. В то же время наши подразделения проводили активные действия в районах нескольких населенных пунктов Сумской области, имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 400 метров и нанеся противнику потери в живой силе.
На Южно-Слобожанском направлении произошло три боестолкновения в районах Волчанска и Колодезного.
На Купянском направлении с начала суток враг раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении сегодня произошло пять боестолкновений, одно из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодец и в направлении Ямполя.
На Северском направлении противник сегодня совершил атаку в районе Григоровки, которую украинские воины уже успешно остановили.
На Краматорском направлении наши защитники отбивали три атаки оккупанта. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра; одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Силы обороны остановили две вражеские атаки на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.
На Покровском направлении российские войска 23 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Лысовка, Зверевое, Ореховое, Дачное. Наши защитники уже отразили 18 атак, бои продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили девять атак противника вблизи населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка и в направлении Ивановки и Новоивановки. Еще три вражеских атаки продолжаются.
Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоандреевка, Степногорск и Григоровка на Ореховском направлении. Также захватчик дважды пытался продвинуться вперед в Каменском районе и в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении агрессор провел шесть бесполезных атак в сторону позиций наших защитников.
