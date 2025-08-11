Между ВСУ и армией РФ произошло 65 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес семь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиационных бомб, и произвел 123 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня. В то же время наши подразделения проводили активные действия в районах нескольких населенных пунктов Сумской области, имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 400 метров и нанеся противнику потери в живой силе.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три боестолкновения в районах Волчанска и Колодезного.

На Купянском направлении с начала суток враг раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боестолкновений, одно из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодец и в направлении Ямполя.

На Северском направлении противник сегодня совершил атаку в районе Григоровки, которую украинские воины уже успешно остановили.

На Краматорском направлении наши защитники отбивали три атаки оккупанта. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра; одно боестолкновение продолжается до сих пор.