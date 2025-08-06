Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 87 боев

Всего с начала суток произошло 87 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 87 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Противник нанес авиационные удары и артиллерийские обстрелы.
- Украинские подразделения успешно отразили атаки врага на различных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 6 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одиннадцать боестолкновений, два из которых не утихают до сих пор. Противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
Украинские подразделения отразили одну атаку врага на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник восемь раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлениях Купянска и Куриловки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григоровка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции сил обороны вблизи Григоровки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении с начала суток Силы обороны отразили наступление противника вблизи населенного пункта Новомарково.
На Торецком направлении россияне семь раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Екатериновка, Щербиновка, Русин Яр и Яблоновка. Силы обороны успешно отразили шесть штурмов противника, одно боестолкновение продолжается.
С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Мирноград, Зверевое, Удачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают напор и уже отразили 19 атак противника.
На Новопавловском направлении украинские воины отразили восемь атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Филиал, Новополь, Зеленая Роща, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, еще одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Авиационные удары понес населенный пункт Каневское.
На Приднепровском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Противник успеха не имел.
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