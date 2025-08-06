Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 87 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одиннадцать боестолкновений, два из которых не утихают до сих пор. Противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения отразили одну атаку врага на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник восемь раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлениях Купянска и Куриловки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григоровка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции сил обороны вблизи Григоровки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток Силы обороны отразили наступление противника вблизи населенного пункта Новомарково.