Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 87 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 06.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося одинадцять боєзіткнень, два з яких не вщухають дотепер. Противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи відбили одну атаку ворога на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямках Куп’янська та Курилівки. До цього часу триває одне боєзіткнення.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку з початку доби Сили оборони відбили наступ противника поблизу населеного пункту Новомаркове.