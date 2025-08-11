Між ЗСУ та армією РФ відбулося 65 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 11.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник завдав сім авіаударів, скинувши 11 керованих авіаційних бомб, та здійснив 123 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню. Водночас наші підрозділи проводили активні дії в районах кількох населених пунктів Сумської області, мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 400 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Вовчанська та Колодязного.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог один раз намагався йти вперед на позиції наших захисників у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять боєзіткнень, одне з яких триває дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямку Ямполя.

На Сіверському напрямку противник сьогодні здійснив атаку в районі Григорівки, яку українські воїни вже успішно зупинили.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивали три атаки окупанта. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру; одне боєзіткнення триває дотепер.