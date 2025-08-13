ЗСУ знешкодили майже 200 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. На даний час загалом відбулося 118 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 13.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 84 керованих бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1674 дрони-камікадзе та здійснили 3820 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 40 атак, бої не вщухають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 192 особи убитими та пораненими.

Наші воїни знищили:

танк,

5 одиниць автомобільної техніки,

18 БпЛА,

антену БпЛА.

Також українські захисники уразили танк, дві гармати та дев’ять укриттів для особового складу.