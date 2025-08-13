ВСУ обезвредили почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. В настоящее время в общей сложности произошло 118 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины сдерживают давление оккупационных войск на Покровском направлении.
- За сутки произошло 118 боевых столкновений, в ходе которых украинские воины нейтрализовали почти 200 оккупантов РФ.
- Украинские защитники отбили 40 атак и нанесли ущерб технике и вооружению противника, включая танки, автомобили, БПЛА и пушки.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 13.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 84 управляемых бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 1674 дрона-камикадзе и осуществили 3820 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное.
Сдерживая враждебное давление, украинские защитники отбили 40 атак, бои не утихают до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 192 человека убитыми и ранеными.
Наши воины уничтожили:
танк,
5 единиц автомобильной техники,
18 БпЛА,
антенну БпЛА.
Также украинские защитники поразили танк, две пушки и девять укрытий для личного состава.
