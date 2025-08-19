Трамп объявил о подготовке встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что у него была "хорошая" встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими союзниками, а также уже работает над организацией встречи российского диктатора Владимира Путина и Зеленского.

Трамп раскрыл свои планы

По словам главы Белого дома, он обсудил потенциальную встречу с Путиным во время телефонного разговора.

Это случилось на фоне масштабного саммита с Зеленским и лидерами Европы 18 августа.

В Белом доме у меня была очень хорошая встреча с уважаемыми гостями: президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Джорджией Мелони из Италии, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая завершилась следующей встречей в Овальном кабинете. Дональд Трамп Президент США

Как отметил американский лидер, он сразу позвонил по телефону Путину и начал подготовку встречи, место которой будет определено позже.

Что важно понимать, речь идет о саммите президента Украины и российского диктатора.

После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча, в которой примут участие два лидера и я. Опять же это был очень хороший шаг к завершению войны, которая длится уже почти четыре года, — анонсировал Трамп. Поделиться

По предварительным данным, встреча Зеленского и Путина может состояться в конце августа.