Трамп объявил о подготовке встречи Зеленского и Путина
Трамп
Источник:  CNN

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что у него была "хорошая" встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими союзниками, а также уже работает над организацией встречи российского диктатора Владимира Путина и Зеленского.

Главные тезисы

  • Планируется также трехсторонняя встреча между главами Украины, России и США.
  • Трамп убежден, что есть хороший шанс для завершения войны.

Трамп раскрыл свои планы

По словам главы Белого дома, он обсудил потенциальную встречу с Путиным во время телефонного разговора.

Это случилось на фоне масштабного саммита с Зеленским и лидерами Европы 18 августа.

В Белом доме у меня была очень хорошая встреча с уважаемыми гостями: президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Джорджией Мелони из Италии, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая завершилась следующей встречей в Овальном кабинете.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как отметил американский лидер, он сразу позвонил по телефону Путину и начал подготовку встречи, место которой будет определено позже.

Что важно понимать, речь идет о саммите президента Украины и российского диктатора.

После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча, в которой примут участие два лидера и я. Опять же это был очень хороший шаг к завершению войны, которая длится уже почти четыре года, — анонсировал Трамп.

По предварительным данным, встреча Зеленского и Путина может состояться в конце августа.

Трамп

