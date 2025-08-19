Трамп объявил о подготовке встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что у него была "хорошая" встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими союзниками, а также уже работает над организацией встречи российского диктатора Владимира Путина и Зеленского.
Главные тезисы
- Планируется также трехсторонняя встреча между главами Украины, России и США.
- Трамп убежден, что есть хороший шанс для завершения войны.
Трамп раскрыл свои планы
По словам главы Белого дома, он обсудил потенциальную встречу с Путиным во время телефонного разговора.
Это случилось на фоне масштабного саммита с Зеленским и лидерами Европы 18 августа.
Как отметил американский лидер, он сразу позвонил по телефону Путину и начал подготовку встречи, место которой будет определено позже.
Что важно понимать, речь идет о саммите президента Украины и российского диктатора.
По предварительным данным, встреча Зеленского и Путина может состояться в конце августа.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-