Трамп оголосив про підготовку зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що мав "хорошу" зустріч зі українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими союзниками, а також уже працює над організацією зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і Зеленського.
Головні тези:
- Планується також тристороння зустріч між очільниками України, Росії та США.
- Трамп переконаний, що наразі є хороший шанс для завершення війни.
Трамп розкрив свої плани
За словами очільника Білого дому, він обговорив потенційну зустрічі з Путіним під час телефонної розмови.
Це сталося на тлі масштабного саміту з Зеленським та лідерами Європи 18 серпня.
Як зазначив американський лідер, він одразу зателефонував Путіну та розпочав підготовку зустрічі, місце якої буде визначено пізніше.
Що важливо розуміти, йдеться про саміт президента України та російського диктатора.
За попередніми даними, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися наприкінці серпня.
