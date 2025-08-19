Трамп оголосив про підготовку зустрічі Зеленського та Путіна
Трамп оголосив про підготовку зустрічі Зеленського та Путіна

Трамп
Read in English
Джерело:  CNN

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що мав "хорошу" зустріч зі українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими союзниками, а також уже працює над організацією зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і Зеленського.

Головні тези:

  • Планується також тристороння зустріч між очільниками України, Росії та США.
  • Трамп переконаний, що наразі є хороший шанс для завершення війни.

Трамп розкрив свої плани

За словами очільника Білого дому, він обговорив потенційну зустрічі з Путіним під час телефонної розмови.

Це сталося на тлі масштабного саміту з Зеленським та лідерами Європи 18 серпня.

У Білому домі я мав дуже гарну зустріч із шановними гостями: президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Джорджією Мелоні з Італії, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Федеративної Республіки Німеччина Фрідріхом Мерцем, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка завершилася наступною зустріччю в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як зазначив американський лідер, він одразу зателефонував Путіну та розпочав підготовку зустрічі, місце якої буде визначено пізніше.

Що важливо розуміти, йдеться про саміт президента України та російського диктатора.

Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, у якій візьмуть участь два лідери та я. Знову ж таки, це був дуже хороший крок до завершення війни, яка триває вже майже чотири роки, — анонсував Трамп.

За попередніми даними, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися наприкінці серпня.

Трамп

