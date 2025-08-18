"Можна покласти край війні Росії проти України". Трамп висловився щодо умов

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський може миттєво закінчити війну в Україні. Як умову, він натякнув на відмову від Криму та вступ до НАТО.

Трамп назвав умови закінчення війни РФ проти України

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Президент України Зеленський може майже відразу ж покласти край війні з Росією, якщо захоче, або ж продовжити боротьбу. Дональд Трамп Президент США

Далі він запропонував згадати, "як усе почалося", згадавши втрату Криму і натякнувши на відмову членства України в НАТО.

Згадайте, як починалося. Жодного повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), і жодного вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!

Пост Трампа

Після зустрічі на Алясці у ЗМІ з'явилася інформація, чого хоче Путін в обмін на мир. Як стверджується, РФ вимагає повного виведення ЗСУ з Донецької області в обмін на заморожування фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

Крім того, Москва нібито готова обговорювати виведення своїх військ із районів Сумської та Харківської областей. Також Путін хоче визнання Криму російським, але незрозуміло, тільки США або ж усіма західними країнами та Україною. Поширити

Крім цього у РФ є вимоги щодо статусу російської мови і не тільки.