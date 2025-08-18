"Можна покласти край війні Росії проти України". Трамп висловився щодо умов

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський може миттєво закінчити війну в Україні. Як умову, він натякнув на відмову від Криму та вступ до НАТО.
Головні тези:
- Дональд Трамп вказав на можливі умови закінчення війни РФ проти України, зокрема на відмову від Криму та вступ до НАТО.
- Зустріч на Алясці показала, що Путін вимагає повного виведення ЗСУ з Донецької області на фоні замороження фронту в інших регіонах України.
- Путін також прагне визнання Криму російським і має вимоги щодо статусу російської мови в Україні.
Трамп назвав умови закінчення війни РФ проти України
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.
Далі він запропонував згадати, "як усе почалося", згадавши втрату Криму і натякнувши на відмову членства України в НАТО.
Згадайте, як починалося. Жодного повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), і жодного вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!
Після зустрічі на Алясці у ЗМІ з'явилася інформація, чого хоче Путін в обмін на мир. Як стверджується, РФ вимагає повного виведення ЗСУ з Донецької області в обмін на заморожування фронту в Запорізькій і Херсонській областях.
Крім цього у РФ є вимоги щодо статусу російської мови і не тільки.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-