"Можна покласти край війні Росії проти України". Трамп висловився щодо умов
Політика
"Можна покласти край війні Росії проти України". Трамп висловився щодо умов

Donald Trump
Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський може миттєво закінчити війну в Україні. Як умову, він натякнув на відмову від Криму та вступ до НАТО.

Головні тези:

  • Дональд Трамп вказав на можливі умови закінчення війни РФ проти України, зокрема на відмову від Криму та вступ до НАТО.
  • Зустріч на Алясці показала, що Путін вимагає повного виведення ЗСУ з Донецької області на фоні замороження фронту в інших регіонах України.
  • Путін також прагне визнання Криму російським і має вимоги щодо статусу російської мови в Україні.

Трамп назвав умови закінчення війни РФ проти України

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Президент України Зеленський може майже відразу ж покласти край війні з Росією, якщо захоче, або ж продовжити боротьбу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Далі він запропонував згадати, "як усе почалося", згадавши втрату Криму і натякнувши на відмову членства України в НАТО.

Згадайте, як починалося. Жодного повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), і жодного вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!

Пост Трампа

Після зустрічі на Алясці у ЗМІ з'явилася інформація, чого хоче Путін в обмін на мир. Як стверджується, РФ вимагає повного виведення ЗСУ з Донецької області в обмін на заморожування фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

Крім того, Москва нібито готова обговорювати виведення своїх військ із районів Сумської та Харківської областей. Також Путін хоче визнання Криму російським, але незрозуміло, тільки США або ж усіма західними країнами та Україною.

Крім цього у РФ є вимоги щодо статусу російської мови і не тільки.

