ЗМІ розкрили неочікувані деталі переговорів Трампа та Путіна

Згідно з даними Axios, президент США Дональд Трамп нібито заявив Україні та Європі, що російський диктатор Володимир Путін хоче одразу домовлятися про завершення війни, а не тимчасове припинення вогню.
Головні тези:
- Путін не підтримує ідею перемир'я, пропонуючи комплексну угоду для завершення війни.
- Зеленський прийняв пропозицію Трампа стосовно візиту до Вашингтона.
Путін знову обдурив Трампа
Новими подробиця з цього приводу поділився кореспондент Axios Барак Равід.
Останній поспілкувався з інсайдером, який був присутній під час розмови Трампа з українським лідером та європейськими союзниками після переговорів на Алясці.
Як виявилося, президент США повідомив, що Путін хоче одразу говорити про угоду про завершення війни.
Що важливо розуміти, Володимир Зеленський прийняв пропозицію Дональда Трампа щодо візиту до Вашингтона 18 серпня.
