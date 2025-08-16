ЗМІ розкрили неочікувані деталі переговорів Трампа та Путіна
ЗМІ розкрили неочікувані деталі переговорів Трампа та Путіна

Путін знову обдурив Трампа
Джерело:  Axios

Згідно з даними Axios, президент США Дональд Трамп нібито заявив Україні та Європі, що російський диктатор Володимир Путін хоче одразу домовлятися про завершення війни, а не тимчасове припинення вогню.

Головні тези:

  • Путін не підтримує ідею перемир'я, пропонуючи комплексну угоду для завершення війни.
  • Зеленський прийняв пропозицію Трампа стосовно візиту до Вашингтона.

Путін знову обдурив Трампа

Новими подробиця з цього приводу поділився кореспондент Axios Барак Равід.

Останній поспілкувався з інсайдером, який був присутній під час розмови Трампа з українським лідером та європейськими союзниками після переговорів на Алясці.

Як виявилося, президент США повідомив, що Путін хоче одразу говорити про угоду про завершення війни.

Президент Трамп сказав Зеленському і лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир’я та віддає перевагу комплексній угоді для завершення війни. За словами джерела, присутнього під час дзвінка, Трамп сказав, що "думає, що швидка мирна угода — це краще, ніж перемиря, — повідомив журналіст у своєму X.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, Володимир Зеленський прийняв пропозицію Дональда Трампа щодо візиту до Вашингтона 18 серпня.

Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

