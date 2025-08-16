ЗМІ розкрили неочікувані деталі переговорів Трампа та Путіна

Президент Трамп сказав Зеленському і лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир’я та віддає перевагу комплексній угоді для завершення війни. За словами джерела, присутнього під час дзвінка, Трамп сказав, що "думає, що швидка мирна угода — це краще, ніж перемиря, — повідомив журналіст у своєму X.