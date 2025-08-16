"Війна закінчиться задовго до Різдва". Сенатор Грем назвав ключову умову

На переконання сенатора-республіканця Ліндсі Грема, загарбницька війна Росії проти України може закінчитися ще до Різдва, однак лише у разі проведення трьохстороннього саміті між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Грем озвучив свій прогноз щодо завершення війни

На переконання сенатора, Україна не зможе вигнати всіх російських окупантів, а Путін ніколи не зможе захопити Київ.

Він також звернув увагу на те, що ключ до гідного і справедливого завершення цієї війни — створення "інфраструктури стримування" Росії.

Якщо тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним дійсно відбудеться, то я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ця війна закінчиться задовго до Різдва. Ліндсі Грем Сенатор США

Політик також озвучив прогноз, що президенту США, імовірно, доведеться піти ва-банк, щоб покарати тих, хто купує дешеву російську нафту і газ, підтримуючи військову машину Путіна.

На думку Грема, обмін територіями, цілком можливо, стане частиною будь-якої посередницької угоди.