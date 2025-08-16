"Війна закінчиться задовго до Різдва". Сенатор Грем назвав ключову умову

На переконання сенатора-республіканця Ліндсі Грема, загарбницька війна Росії проти України може закінчитися ще до Різдва, однак лише у разі проведення трьохстороннього саміті між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Як вважає Грем, створення “інфраструктури стримування” Росії - ключ до гідного завершення війни.
- Він досі вірить, що Трамп може ввести санкції проти РФ.
Грем озвучив свій прогноз щодо завершення війни
На переконання сенатора, Україна не зможе вигнати всіх російських окупантів, а Путін ніколи не зможе захопити Київ.
Він також звернув увагу на те, що ключ до гідного і справедливого завершення цієї війни — створення "інфраструктури стримування" Росії.
Політик також озвучив прогноз, що президенту США, імовірно, доведеться піти ва-банк, щоб покарати тих, хто купує дешеву російську нафту і газ, підтримуючи військову машину Путіна.
На думку Грема, обмін територіями, цілком можливо, стане частиною будь-якої посередницької угоди.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-