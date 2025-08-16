Меланія Трамп передала Путіну таємного листа

Меланія Трамп добивається повернення викрадених Росією дітей

Про це журналісти дізналися від своїх анонімних джерел у Білому домі.

Інсайдери стверджують, що Меланія Трамп нібито написала особистого листа Володимиру Путіну.

Перша леді США попросила свого чоловіка — Дональда Трампа — передати послання російському диктатору.

Президент США погодився й вручив його Путіну під час зустрічі на Алясці.

Анонімні джерела у Білому дому не захотіли розкривати детальний зміст листа.

Попри це, вони підтвердили журналістам, що там йдеться про викрадення українських дітей російськими загарбниками на тлі війни.

Що цікаво, нещодавно Дональд Трамп заявив про "нейтральність" своєї дружини Меланії, коментуючи вплив першої леді на його рішення щодо України.

Однак він визнав, що інколи змінював свою позицію щодо Росії, коли перша леді нагадувала йому про посилення терору з боку Путіна.