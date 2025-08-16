Мелания Трамп передала Путину тайное письмо
Категория
Политика
Дата публикации

Мелания Трамп передала Путину тайное письмо

Мелания Трамп добивается возвращения похищенных Россией детей
Читати українською
Источник:  Reuters

Как удалось узнать Reuters, первая леди США Мелания Трамп написала российскому диктатору Владимиру Путину личное письмо с призывами касательно похищенных Россией украинских детей.

Главные тезисы

  • Инсайдеры не хотят раскрывать детальное содержание письма Мелании Путину.
  • Пока неизвестно, как на такой шаг отреагировал российский диктатор.

Мелания Трамп добивается возвращения похищенных Россией детей

Об этом журналисты узнали от своих анонимных источников в Белом доме.

Инсайдеры утверждают, что Мелания Трамп якобы написала личное письмо Владимиру Путину.

Первая леди США попросила своего мужа — Дональда Трампа — передать послание российскому диктатору.

Президент США согласился и вручил его Путину во время встречи на Аляске.

Анонимные источники в Белом доме не захотели раскрывать детальное содержание письма.

Несмотря на это, они подтвердили журналистам, что речь идет о похищении украинских детей российскими захватчиками на фоне войны.

Что интересно, недавно Дональд Трамп заявил о "нейтральности" своей жены Мелании, комментируя влияние первой леди на его решение по Украине.

Однако он признал, что иногда менял свою позицию по отношению к России, когда первая леди напоминала ему об усилении террора со стороны Путина.

К слову, посланец Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в прошлом месяце официально подтвердил, что Штаты будут требовать возвращения украинских детей, похищенных россиянами.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Решение за ним". Трамп обратился к Зеленскому после переговоров с Путиным
Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Новые санкции против России. Что решил Трамп
Путин и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новые перегоры Трампа и Путина — где и когда
Трамп добивается новой встречи с Путиным

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?