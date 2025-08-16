Мелания Трамп передала Путину тайное письмо

Как удалось узнать Reuters, первая леди США Мелания Трамп написала российскому диктатору Владимиру Путину личное письмо с призывами касательно похищенных Россией украинских детей.

Мелания Трамп добивается возвращения похищенных Россией детей

Об этом журналисты узнали от своих анонимных источников в Белом доме.

Инсайдеры утверждают, что Мелания Трамп якобы написала личное письмо Владимиру Путину.

Первая леди США попросила своего мужа — Дональда Трампа — передать послание российскому диктатору.

Президент США согласился и вручил его Путину во время встречи на Аляске.

Анонимные источники в Белом доме не захотели раскрывать детальное содержание письма.

Несмотря на это, они подтвердили журналистам, что речь идет о похищении украинских детей российскими захватчиками на фоне войны.

Что интересно, недавно Дональд Трамп заявил о "нейтральности" своей жены Мелании, комментируя влияние первой леди на его решение по Украине.

Однако он признал, что иногда менял свою позицию по отношению к России, когда первая леди напоминала ему об усилении террора со стороны Путина.