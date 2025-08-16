Мелания Трамп передала Путину тайное письмо

Как удалось узнать Reuters, первая леди США Мелания Трамп написала российскому диктатору Владимиру Путину личное письмо с призывами касательно похищенных Россией украинских детей.
Главные тезисы
- Инсайдеры не хотят раскрывать детальное содержание письма Мелании Путину.
- Пока неизвестно, как на такой шаг отреагировал российский диктатор.
Мелания Трамп добивается возвращения похищенных Россией детей
Об этом журналисты узнали от своих анонимных источников в Белом доме.
Инсайдеры утверждают, что Мелания Трамп якобы написала личное письмо Владимиру Путину.
Первая леди США попросила своего мужа — Дональда Трампа — передать послание российскому диктатору.
Президент США согласился и вручил его Путину во время встречи на Аляске.
Анонимные источники в Белом доме не захотели раскрывать детальное содержание письма.
Несмотря на это, они подтвердили журналистам, что речь идет о похищении украинских детей российскими захватчиками на фоне войны.
Что интересно, недавно Дональд Трамп заявил о "нейтральности" своей жены Мелании, комментируя влияние первой леди на его решение по Украине.
Однако он признал, что иногда менял свою позицию по отношению к России, когда первая леди напоминала ему об усилении террора со стороны Путина.
К слову, посланец Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в прошлом месяце официально подтвердил, что Штаты будут требовать возвращения украинских детей, похищенных россиянами.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-