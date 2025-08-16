Новые перегоры Трампа и Путина — где и когда

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени состоятся новые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По всей вероятности, в следующий раз это произойдет в столице страны-агрессорки РФ — Москве.

Трамп добивается новой встречи с Путиным

Переговоры президента США и российского диктатора продолжались 2,5 часа.

После завершения встречи они не захотели отвечать на вопросы журналистов и только выступили с речью.

Что интересно, Дональд Трамп был максимально лаконичным и в целом ограничился только благодарностями.

Поговорим очень скоро и, возможно, — до скорой встрече! — обратился он к Путину.

На это российский диктатор отреагировал неожиданным вопросом:

В следующий раз в Москве?

Глава Белого дома признался, что не был готов к такому предложению, однако не отбросил его:

Вот это интересно. Я не имел этого в виду, но это может быть. Спасибо, Владимир, — ответил Трамп.

Что важно понимать, уже впоследствии президент США рассказал, о чем договорился с российским диктатором. Речь идет об "обмене территориями" между Украиной и Россией.