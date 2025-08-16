Украинские воины отбросили армию РФ вблизи 7 населенных пунктов

Аналитики DeepState получили данные о том, что Силы Обороны Украины смогли успешно отбросить российские войска вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.
Главные тезисы
- "Азов" и бригада "Холодный Яр" раскрыли результаты своей работы на фронте.
- Украинские военные продолжают стабилизационные действия на Добропольском направлении.
Что известно о новых успехах украинских воинов
С официальным заявлением на этот счет уже выступил Первый корпус НГУ "Азов".
За последние 3 суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами "Азовцев" вместе со смежными и подчиненными подразделениями удалось остановить продвижение армии РФ.
Более того, удалось успешно зачистить следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.
"Азов" уже объявил потери российских захватчиков на этом участке фронта:
Безвозвратные потери — 271;
Санитарные потери — 101;
Плен — 13;
1 танк;
2 боевые бронированные машины;
37 единиц авто и мототехники;
3 пушки.
Кроме того, указано, что проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается до сих пор.
На этом фоне 93-я бригада "Холодный Яр" официально подтвердила, что зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв российских оккупантов.
Также указано, что бойцы 93 ликвидировали и захватили в плен значительное количество солдат РФ.
