Украинские воины отбросили армию РФ вблизи 7 населенных пунктов
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины отбросили армию РФ вблизи 7 населенных пунктов

Что известно о новых успехах украинских воинов
Read in English
Читати українською
Источник:  DeepState

Аналитики DeepState получили данные о том, что Силы Обороны Украины смогли успешно отбросить российские войска вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.

Главные тезисы

  • "Азов" и бригада "Холодный Яр" раскрыли результаты своей работы на фронте.
  • Украинские военные продолжают стабилизационные действия на Добропольском направлении.

Что известно о новых успехах украинских воинов

С официальным заявлением на этот счет уже выступил Первый корпус НГУ "Азов".

За последние 3 суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами "Азовцев" вместе со смежными и подчиненными подразделениями удалось остановить продвижение армии РФ.

Более того, удалось успешно зачистить следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

"Азов" уже объявил потери российских захватчиков на этом участке фронта:

  • Безвозвратные потери — 271;

  • Санитарные потери — 101;

  • Плен — 13;

  • 1 танк;

  • 2 боевые бронированные машины;

  • 37 единиц авто и мототехники;

  • 3 пушки.

Кроме того, указано, что проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается до сих пор.

На этом фоне 93-я бригада "Холодный Яр" официально подтвердила, что зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв российских оккупантов.

Также указано, что бойцы 93 ликвидировали и захватили в плен значительное количество солдат РФ.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Решение за ним". Трамп обратился к Зеленскому после переговоров с Путиным
Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Новые санкции против России. Что решил Трамп
Путин и Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?