Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение ночи 15-16 августа российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО успешно обезвредили 61 вражескую цель.

Новая атака России на Украину — какие последствия

Очередное воздушное нападение россияне начали еще в 19:30 15 августа.

В этот раз ракета и дроны летели с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.

Под новые удары России попали прифронтовые районы Сумщины, Донбасса, Черниговщины, Днепропетровщины.

К уничтожению вражеских целей были привлечены подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракет и 24 БПЛА на 12 локациях.