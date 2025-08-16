Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение ночи 15-16 августа российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО успешно обезвредили 61 вражескую цель.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА на 12 локациях.
Новая атака России на Украину — какие последствия
Очередное воздушное нападение россияне начали еще в 19:30 15 августа.
В этот раз ракета и дроны летели с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.
Под новые удары России попали прифронтовые районы Сумщины, Донбасса, Черниговщины, Днепропетровщины.
К уничтожению вражеских целей были привлечены подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракет и 24 БПЛА на 12 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-