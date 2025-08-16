Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину – какие последствия
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение ночи 15-16 августа российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО успешно обезвредили 61 вражескую цель.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА на 12 локациях.

Новая атака России на Украину — какие последствия

Очередное воздушное нападение россияне начали еще в 19:30 15 августа.

В этот раз ракета и дроны летели с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.

Под новые удары России попали прифронтовые районы Сумщины, Донбасса, Черниговщины, Днепропетровщины.

К уничтожению вражеских целей были привлечены подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракет и 24 БПЛА на 12 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Малюк назвал самую мощную силу Украины на фронте
Малюк
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Решение за ним". Трамп обратился к Зеленскому после переговоров с Путиным
Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Новые санкции против России. Что решил Трамп
Путин и Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?