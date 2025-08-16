Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом ночі 15-16 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО успішно знешкодили 61 ворожу ціль.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях.

Нова атака Росії на Україну — які наслідки

Черговий повітряний напад росіяни розпочали ще о 19:30 15 серпня.

Цього разу ракета та дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Під нові удари Росії потрапили прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

До знищення ворожих цілей були залучені підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

