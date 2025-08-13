Малюк назвав найпотужнішу силу України на фронті

Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно підтвердив, що Третій армійський корпус під командуванням полковника Андрія Білецького сьогодні відповідає за левову частку фронту та є однією з ключових переваг України на полі бою.
Головні тези:
- Зеленський та Сирський активно підтримують ідеї Білецького.
- Білецький поіменно знає більшість своїх воїнів, які віддали життя за батьківщину.
Малюк визнав вражаючу успішність Третього армійського корпусу
Своїми думками з цього приводу він поділився в інтервʼю проєкту "Ми — Україна".
За словами глави СБУ, саме креативний підхід Білецького до командування цінують головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та український лідер Володимир Зеленський.
Окрім того, він похвалив підхід Білецького до планування і ведення бою, рекрутингу, роботи зі своїми воїнами та родинами загиблих.
Окрім того, наголошується, що високий рівень опанування сучасних IT-технологій та інженерії дає можливість корпусу проводити ефективні дроново-штурмові операції.
Глава СБУ не захотів розкривати кількість кілометрів смуги бойового зіткнення, за яку він уже відповідає.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-