Малюк назвав найпотужнішу силу України на фронті

Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно підтвердив, що Третій армійський корпус під командуванням полковника Андрія Білецького сьогодні відповідає за левову частку фронту та є однією з ключових переваг України на полі бою.

Малюк визнав вражаючу успішність Третього армійського корпусу

Своїми думками з цього приводу він поділився в інтервʼю проєкту "Ми — Україна".

За словами глави СБУ, саме креативний підхід Білецького до командування цінують головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та український лідер Володимир Зеленський.

І власне ми це побачили і підтримали, і Андрій Євгенійович має можливість тепер це реалізовувати уже в межах безпосередньо армійського корпусу. Василь Малюк Глава СБУ

Окрім того, він похвалив підхід Білецького до планування і ведення бою, рекрутингу, роботи зі своїми воїнами та родинами загиблих.

Він (Андрій Білецький — ред.) поіменно знає більшість тих хлопців його, які загинули, — наголосив Малюк. Поширити

Окрім того, наголошується, що високий рівень опанування сучасних IT-технологій та інженерії дає можливість корпусу проводити ефективні дроново-штурмові операції.

Глава СБУ не захотів розкривати кількість кілометрів смуги бойового зіткнення, за яку він уже відповідає.