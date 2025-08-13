Малюк назвав найпотужнішу силу України на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Малюк назвав найпотужнішу силу України на фронті

Малюк
Read in English
Джерело:  online.ua

 Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно підтвердив, що Третій армійський корпус під командуванням полковника Андрія Білецького сьогодні відповідає за левову частку фронту та є однією з ключових переваг України на полі бою.

Головні тези:

  • Зеленський та Сирський активно підтримують ідеї Білецького.
  • Білецький поіменно знає більшість своїх воїнів, які віддали життя за батьківщину.

Малюк визнав вражаючу успішність Третього армійського корпусу

Своїми думками з цього приводу він поділився в інтервʼю проєкту "Ми — Україна".

За словами глави СБУ, саме креативний підхід Білецького до командування цінують головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та український лідер Володимир Зеленський.

І власне ми це побачили і підтримали, і Андрій Євгенійович має можливість тепер це реалізовувати уже в межах безпосередньо армійського корпусу.

Василь Малюк

Василь Малюк

Глава СБУ

Окрім того, він похвалив підхід Білецького до планування і ведення бою, рекрутингу, роботи зі своїми воїнами та родинами загиблих.

Він (Андрій Білецький — ред.) поіменно знає більшість тих хлопців його, які загинули, — наголосив Малюк.

Окрім того, наголошується, що високий рівень опанування сучасних IT-технологій та інженерії дає можливість корпусу проводити ефективні дроново-штурмові операції.

Глава СБУ не захотів розкривати кількість кілометрів смуги бойового зіткнення, за яку він уже відповідає.

Не будемо розкривати це перед ворогом. Але це левова частина сьогодні нашого фронту насправді, — визнав Малюк.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Уражено 41 військовий літак РФ". Малюк розкрив деталі історичної спецоперації СБУ "Павутина"
СБУ
Малюк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ готувала у Польщі замах на життя Зеленського — Малюк
Зеленський
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ помстилися операторам російських БпЛА за вбивство однорічного малюка з Херсонщини
Генштаб ЗСУ
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?