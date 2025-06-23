РФ готувала у Польщі замах на життя Зеленського — Малюк
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ готувала у Польщі замах на життя Зеленського — Малюк

Зеленський
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Джерело:  Суспільне

На президента Володимира Зеленського готували кілька замахів, один із них мав бути здійснений у польському місті Жешув. Працівники Служби безпеки України та Агентство власної безпеки Польщі запобігли замаху.

Головні тези:

  • Згідно з інформацією голови СБУ, було сплановано кілька замахів на президента України Володимира Зеленського. Один із них мав відбутися у польському місті Жешув.
  • Співробітники Служби безпеки України та Агентства власної безпеки Польщі успішно запобігли замаху на президента, реалізованому за допомогою FPV-дрону та снайперського комплексу.

На Зеленського готували замах у Польщі

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк.

Торік був затриманий полковник УДО, очільник Департаменту управління держохорони. Це ті, хто мають охороняти топів в цій країні, і це є їхній функціонал. Разом з тим, вони готували замах на президента Зеленського.

Василь Малюк

Василь Малюк

Голова СБУ

За словами голови СБУ, вони підшукували людей і мали реалізувати замах під час переходу Зеленського на території Офісу президента України.

Він також зазначив, що окрім замаху на президента, агенти РФ збирали інформацію, передавали її, а також готували замах на очільника ГУР Кирила Буданова і на нього самого.

Малюк також згадав про замах на президента, який готувалися здійснити у Польщі, а СБУ спільно з Агентством власної безпеки (АВБ) Польщі перешкодили замаху.

Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Цю "консерву" — активізували. Завдання було: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них — FPV-дрон, інший — снайперський комплекс. Це все було реалізовано. Але ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота.

Також СБУ заявила, що запобігла повторному замаху на журналіста Дмитра Гордона. За даними відомства, вбивство готувала ФСБ РФ — за «завдання» призначили 400 тисяч доларів.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що напередодні 1 травня розумів, що сам замах на Сергія Стерненка може скоро відбутися, виходячи з аналізу матеріалів та комплексу оперативно-технічних заходів.

Але на той момент СБУ ще не бачила самого "виконавця". Втім, Сергію заздалегідь надали охорону та проговорили елементи його фізичної безпеки.

Про що я хочу сказати: саме системна робота Служби дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка. Ворог був поряд, ми розуміли, що ФСБ на пів години нас випереджувала, але ми це перекрили коштом підняття рівня фізичної безпеки проти кінетичного удару.

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