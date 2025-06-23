РФ готувала у Польщі замах на життя Зеленського — Малюк

На президента Володимира Зеленського готували кілька замахів, один із них мав бути здійснений у польському місті Жешув. Працівники Служби безпеки України та Агентство власної безпеки Польщі запобігли замаху.

На Зеленського готували замах у Польщі

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк.

Торік був затриманий полковник УДО, очільник Департаменту управління держохорони. Це ті, хто мають охороняти топів в цій країні, і це є їхній функціонал. Разом з тим, вони готували замах на президента Зеленського. Василь Малюк Голова СБУ

За словами голови СБУ, вони підшукували людей і мали реалізувати замах під час переходу Зеленського на території Офісу президента України.

Він також зазначив, що окрім замаху на президента, агенти РФ збирали інформацію, передавали її, а також готували замах на очільника ГУР Кирила Буданова і на нього самого.

Малюк також згадав про замах на президента, який готувалися здійснити у Польщі, а СБУ спільно з Агентством власної безпеки (АВБ) Польщі перешкодили замаху.

Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Цю "консерву" — активізували. Завдання було: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них — FPV-дрон, інший — снайперський комплекс. Це все було реалізовано. Але ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота. Поширити

Також СБУ заявила, що запобігла повторному замаху на журналіста Дмитра Гордона. За даними відомства, вбивство готувала ФСБ РФ — за «завдання» призначили 400 тисяч доларів.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що напередодні 1 травня розумів, що сам замах на Сергія Стерненка може скоро відбутися, виходячи з аналізу матеріалів та комплексу оперативно-технічних заходів.

Але на той момент СБУ ще не бачила самого "виконавця". Втім, Сергію заздалегідь надали охорону та проговорили елементи його фізичної безпеки.