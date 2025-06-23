РФ готувала у Польщі замах на життя Зеленського — Малюк

На президента Володимира Зеленського готували кілька замахів, один із них мав бути здійснений у польському місті Жешув. Працівники Служби безпеки України та Агентство власної безпеки Польщі запобігли замаху.
Головні тези:
- Згідно з інформацією голови СБУ, було сплановано кілька замахів на президента України Володимира Зеленського. Один із них мав відбутися у польському місті Жешув.
- Співробітники Служби безпеки України та Агентства власної безпеки Польщі успішно запобігли замаху на президента, реалізованому за допомогою FPV-дрону та снайперського комплексу.
На Зеленського готували замах у Польщі
Про це розповів голова СБУ Василь Малюк.
За словами голови СБУ, вони підшукували людей і мали реалізувати замах під час переходу Зеленського на території Офісу президента України.
Він також зазначив, що окрім замаху на президента, агенти РФ збирали інформацію, передавали її, а також готували замах на очільника ГУР Кирила Буданова і на нього самого.
Малюк також згадав про замах на президента, який готувалися здійснити у Польщі, а СБУ спільно з Агентством власної безпеки (АВБ) Польщі перешкодили замаху.
Також СБУ заявила, що запобігла повторному замаху на журналіста Дмитра Гордона. За даними відомства, вбивство готувала ФСБ РФ — за «завдання» призначили 400 тисяч доларів.
Голова СБУ Василь Малюк розповів, що напередодні 1 травня розумів, що сам замах на Сергія Стерненка може скоро відбутися, виходячи з аналізу матеріалів та комплексу оперативно-технічних заходів.
Але на той момент СБУ ще не бачила самого "виконавця". Втім, Сергію заздалегідь надали охорону та проговорили елементи його фізичної безпеки.
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