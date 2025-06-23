Зеленський відреагував на цинічний обстріл Росією цивільної інфраструктури України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на цинічний обстріл Росією цивільної інфраструктури України

Володимир Зеленський
Київ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія завдала абсолютно цинічного удару по цивільних об’єктах у чотирьох областях, застосувавши 352 дрони та 16 ракет. Основним напрямком удару був Київ.

Головні тези:

  • Російська армія завдала цинічного удару по цивільних об’єктах у чотирьох областях, використавши 352 дрони та 16 ракет.
  • Головною ціллю удару став Київ, де пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків та загинули шість осіб.
  • За даними Зеленського, частина дронів та ракет була збита українськими захисниками, але не всі.

Росія завдала цинічного удару по цивільній Україні — Зеленський

Про це глава держави повідомив вранці 23 червня.

Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви — російське керівництво демонстративно засуджувало «ракетно-бомбові» кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими «Шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад. Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там «Шахед» влучив у лікарню.

Він додав, що зараз рятувальники розбирають завали й надають допомогу всюди, де потрібно.

Цей удар пошкодив об’єкти в чотирьох областях. Загалом було 352 дрони, серед них 159 шахедів, за цю ніч, 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі.

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