Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви — російське керівництво демонстративно засуджувало «ракетно-бомбові» кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими «Шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад. Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей.