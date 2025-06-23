Зеленський відреагував на цинічний обстріл Росією цивільної інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія завдала абсолютно цинічного удару по цивільних об’єктах у чотирьох областях, застосувавши 352 дрони та 16 ракет. Основним напрямком удару був Київ.
Головні тези:
- Російська армія завдала цинічного удару по цивільних об’єктах у чотирьох областях, використавши 352 дрони та 16 ракет.
- Головною ціллю удару став Київ, де пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків та загинули шість осіб.
- За даними Зеленського, частина дронів та ракет була збита українськими захисниками, але не всі.
Росія завдала цинічного удару по цивільній Україні — Зеленський
Про це глава держави повідомив вранці 23 червня.
Зеленський зазначив, що ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там «Шахед» влучив у лікарню.
Цей удар пошкодив об’єкти в чотирьох областях. Загалом було 352 дрони, серед них 159 шахедів, за цю ніч, 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-