Зеленский отреагировал на циничный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на циничный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины

Владимир Зеленский
Киев
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия нанесла абсолютно циничный удар по гражданским объектам в четырех областях, применив 352 дрона и 16 ракет. Основным направлением удара был Киев.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла циничный удар по гражданским объектам в Украине, применив 352 дрона и 16 ракет.
  • Основным направлением удара стал Киев, где пострадали пять многоквартирных домов и погибли шесть человек.
  • Зеленский осудил действия российской армии, отметив, что часть дронов и ракет была сбита украинскими защитниками, но не все.

Россия нанесла циничный удар по гражданской Украине.

Об этом глава государства сообщил утром 23 июня.

После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы — российское руководство демонстративно осуждало «ракетно-бомбовые» шаги. Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранским «Шахедам» и ракетам по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин. Только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. Это простые жилые дома. По состоянию на данный момент известно о шести убитых людях.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там «Шахед» попал в больницу.

Он добавил, что сейчас спасатели разбирают завалы и оказывают помощь везде, где нужно.

Этот удар повредил объекты в четырех областях. В общей сложности было 352 дрона, среди них 159 шахедов, за эту ночь, 16 ракет. По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи. Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все.

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