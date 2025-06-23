Зеленский отреагировал на циничный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины

После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы — российское руководство демонстративно осуждало «ракетно-бомбовые» шаги. Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранским «Шахедам» и ракетам по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин. Только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. Это простые жилые дома. По состоянию на данный момент известно о шести убитых людях.