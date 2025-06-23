Зеленский отреагировал на циничный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия нанесла абсолютно циничный удар по гражданским объектам в четырех областях, применив 352 дрона и 16 ракет. Основным направлением удара был Киев.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла циничный удар по гражданским объектам в Украине, применив 352 дрона и 16 ракет.
- Основным направлением удара стал Киев, где пострадали пять многоквартирных домов и погибли шесть человек.
- Зеленский осудил действия российской армии, отметив, что часть дронов и ракет была сбита украинскими защитниками, но не все.
Россия нанесла циничный удар по гражданской Украине.
Об этом глава государства сообщил утром 23 июня.
Зеленский отметил, что еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там «Шахед» попал в больницу.
Этот удар повредил объекты в четырех областях. В общей сложности было 352 дрона, среди них 159 шахедов, за эту ночь, 16 ракет. По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи. Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все.
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